Britney Spears Schwester Jami Lynn im Dschungelcamp: Schon jetzt ein Skandal!

Britney Spears jüngere Schwester Jamie Lynn Spears ist für die diesjährige Staffel "I'm a Celebrity … Get Me Out of Here" ins Dschungelcamp gezogen. Das ist die britische Version des RTL-Dschungelcamps. Jamies Ziel: Zwischen Kakerlaken und fiesen Prüfungen plant sie, ihr "wahres Ich" zeigen. Ob das so eine gute Idee ist?