Schiffsunfall: Orcas mögen keine Heavy Metal Tracks!

Die Angriffe der Orcas auf Boote sind für Forscher*innen ein Rätsel, gerade weil die Tiere so koordiniert und gezielt vorgehen.

Kein Wunder also, dass sich vor allem Besatzungen kleinerer Boote davor fürchten. Was vor Angriffen schützen soll? Heavy Metal. Ja, richtig gelesen – Heavy-Metal-Musik. 😵‍💫 Die Idee: Der Lärm soll die tierischen Angreifer so verwirren, dass sie die Boote in Ruhe lassen. Doch die Orcas sind zu schlau dafür...