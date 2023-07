"Elite": Alle Infos zu Staffel 8

Wer vom aktuellen Cast in Staffel 8 noch dabei ist, können wir erst sicher sagen, wenn wir die Geschehnisse der siebten Staffel erfahren haben. Denn den ein oder anderen Toten wird es sicherlich auch in dieser geben…

Allerdings wurden schon zwei Neuzugänge für Staffel 8 bestätigt:

Ane Rot und

Nuno Gallego

Welche Rollen die beiden übernehmen, ist jedoch noch nicht bekannt.

Zudem gibt es noch eine gute Nachricht, denn eine Person, die in Staffel 1-4 präsent war, kehrt zurück! In der achten Staffel von "Elite" wird Mina El Hammani wieder in ihre Rolle als Nadia Shanaa schlüpfen. Hoffen wir mal, dass ihr Bruder Omar (Omar Ayuso) Staffel 7 überlebt und es zu einer Wiedervereinigung mit seiner Schwester kommt!