"Twilight": Die dunkle Wahrheit über Volturi Caius

"Twilight": Was steckt hinter Caius‘ Taten?

In den „Twilight“-Filmen spielt Caius (Jamie Campbell Bower) eigentlich eine nicht so große Rolle, aber das Volturi-Mitglied, hat eine wirklich düstere Vergangenheit, die ihn von allen anderen Schurken abhebt. Da er erst spät in seinem Leben, aber schon früh in der Geschichte zum Vampir wurde, ist er von Hass getrieben und versucht, jede Bedrohung, die ihm begegnet, während seines ewigen Lebens auszurotten.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Studien zeigen: So gefährlich ist Cola Zero!

Diese bekannten Marken stecken hinter Billigprodukten!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Das macht ihn zu einem sehr nützlichen Werkzeug für Aro und Caius löscht unter der Führung des Volturi-Anführers Werwolfstämme, unsterbliche Kinder und rivalisierende Vampirzirkel aus. Doch wie konnte es so weit kommen?

"Twilight": Caius wird wichtiges Mitglied der Volturi

Caius wurde um 1300 v. Chr. geboren und erst im Alter von 40 Jahren in einen Vampir verwandelt. Danach lernte er erst seine Gefährtin Athenodora und dann Aro und Marcus, als diese weltweit auf der Suche nach mächtigen und ehrgeizigen Vampiren waren. Caius war durch seinen Hass der perfekte Kandidat und wurde zusammen mit Athenodora Mitglied der Volturi. Es folgte ein Angriff auf den rumänischen Zirkel, der dazu führte, dass dieser, bis auf zwei Mitglieder ausgelöscht wurde.

Auch die Werwölfe mussten dran glauben. Denn zu Beginn seiner Zeit als Vampir hatte er eine fast tödliche Begegnung mit einem Werwolf, woraufhin Caius sich schwor, die gesamte Spezies auszurotten. Bis nach Forks schaffte er es zwar nie, aber sein Hass und teilweiser Erfolg überzeugten Aro davon, dass Caius ein sehr wertvoller Verbündeter im Zirkel der Volturi war. Seine Angst vor dem Unbekannten trieb auch seine Jagt nach unsterblichen Kindern voran. Kinder, die in jungen Jahren in Vampire verwandelt wurden und daher ihre Fähigkeiten nicht kontrollieren konnten. Sie waren eine Bedrohung für die Herrschaft der Volturi und mussten aus diesem Grund hingerichtet werden. Caius schreckte nie davor zurück Menschen, Tiere oder übernatürliche Wesen zu töten.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->