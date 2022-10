Twenty4Tim wehrt sich gegen Negativität auf Social Media

Twenty4Tim: Polarisiert mit seinem ersten Song

Mit seinem ersten Song „Bling Bling“ hat Twenty4Tim die Blicke ganz Deutschlands auf sich gezogen und das auch ganz bewusst: "Ich muss polarisieren, damit die Leute hinschauen." Seinen Hatern konnte er damals zeigen, wie stark er und seine Community sind: Der Song stieg unter anderem auf Platz 15 der offiziellen Charts ein! Jetzt folgte mit "Gönn dir" sein zweiter Song und ein echt krasses Musikvideo. Viele feiern den Social Media Star für seinen Mut, seine Offenheit und dass er sich seine Träume erfüllt. Doch nicht alle gönnen ihm den Erfolg …

Twenty4Tim: Nicht alle feiern seine zweite Single

Das positive Feedback auf Tims neues Projekt ist riesig, aber es gibt trotzdem immer wieder Menschen, die einem doch irgendwie die Laune verderben. So unter anderem auch Sängerin Aylo, die bei einer Fragerunde am Samstag (01.10.22) ihre Meinung zu Tims neuen Song äußerte: "Ich finde, es sollte eine Regelung geben, dass nicht einfach jeder Kek mit paar Euros zu viel Musik machen darf. […] Werde nie verstehen, wie Leute mit Reichweite auf einmal an die 'Liebe zur Musik' kommen. Wenn du’s nicht kannst, lass es! Auch mit 20 Millionen Abonnenten, lass es und mach deine Sch***e einfach weiter." Zudem fallen auch noch Aussagen wie "verstörende Musikvideos" und "Müll Lyrics". Klar, Tims Musik gefällt nicht jedem*jeder, aber ist das nicht bei allen Künstler*innen so?

Twenty4Tim: Kein Bock mehr auf Negativität

Obwohl der Social Media Star sich eigentlich nur selten darüber äußert, wenn bestimmte Personen negativ über ihn schreiben/posten und sie namentlich nennt, hatte Tim nach diesen Äußerungen der Sängerin endgültig genug und reagierte in seiner Story darauf: "Tue ich dir weh, wenn ich einen Song rausbringe? Nein! Und weißt du, was das Allerschlimmste daran ist? Ich bin es einfach satt, dass Leute mich als Gefahr sehen, nur weil ich mein Ding mache. Ich verbiete Vollblutmusikern doch auch nicht Social Media. Was ist das denn für ein Paradoxon, wenn du sagts 'Ey, du bist Social Media Star, also bitte mach keine Musik.' […]" Später fügt er dann noch hinzu: "Also diese Story ist einfach nur dafür da, um Negativität zu spreaden. Übel unnötig."

Twenty4Tim: "Warum lassen Leute mich nicht einfach machen?"

Der Schock sitzt bei dem Social Media Star tief, denn wie er auch verrät, ist er sogar ein Fan von Aylos Musik und hat einige ihrer Songs in seinen Playlisten. Das wird er auch weiterhin tun, denn trotz allem wird er sie weiterhin supporten und wünscht ihr viel Erfolg für ihren neuen Song, er hat nur eine Bitte: "Liebe Aylo, sprich doch lieber direkt zu mir." Denn genau hier sieht er das Problem: "Genau das ist die Social Media Welt: Es wird immer erst eine Story gepostet, anstelle einfach mal mit mir zu reden." Und deshalb hat er der Sängerin seine Emotionen auch per Privatnachrichten mitgeteilt – damit eben nicht alles nur öffentlich ausgetragen und so unnötig Negativität verbreitet wird. Dass ihn die ganze Sache sehr mitnimmt, ist ihm anzusehen: "Warum lassen Leute mich nicht machen? Was ist das Problem mit der Menschheit da draußen? Und wenn ich mein gesamtes Gehalt für Musikvideos ausgebe, dann lass mich doch. Das habe ich mir erarbeitet!" Tim wird sich davon aber hoffentlich nicht aus der Bahn werfen lassen, weiterhin sein Ding durchziehen und sich seine Träume erfüllen!

