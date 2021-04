Influencer werden: Die wichtigsten Tipps

Was ist ein Influencer?

Influencer reisen um die Welt, haben spannende Kooperationen und nehmen dabei Fotos oder Videos auf: Klingt wie ein Traum? Es gibt viele Menschen, die gerne mit Social Media Geld verdienen würden. Aber was machen Influencer eigentlich? Ganz grob gesagt: Sie erstellen Inhalte in jeglicher Form (Text, Bild, Video etc.). Deswegen ist die passendere Bezeichnung für einen Influencer heute Content Creator. Sie produzieren Inhalte für sich oder Werbepartner, letzteres ist das, was Geld nach Hause bringt. Die meisten Influencer verdienen den größten Teil ihres Geldes mit Kooperationen, einige haben jedoch auch schon ihre eigene Firma. Fakt ist: Als Influencer ist man selbstständig bzw. freiberuflich unterwegs, was automatisch bedeutet, dass es keine Festanstellung gibt. Man kümmert sich quasi alleine um seine Einnahmen. Als Influencer vereint man meistens auch mehrere Jobs in einem: Video-/Foto-Produzent, Social Media Manager, Model, Moderator, Marketing-Editor, Buchhalter, Cutter usw.

Auf welchen Social-Media-Plattformen kann ich Influencer sein?

Grundsätzlich kann man auf fast jeder sozialen Plattform Influencer werden. Heutzutage ist man auch eigentlich nie auf nur einer Plattform vertreten. Die meistens Influencer haben mehrere Accounts. Trotzdem hat jedes soziales Medium so seinen Vorteil, den du zum Start für dich nutzen könntest. Wenn du herausgefunden hast, was du machen willst, kannst du entscheiden, welches soziale Netzwerk sich am besten für dich eignet. Hier haben wir eine Kurzzusammenfassung der wichtigsten Kanäle für euch:

Instagram: eine der größten Plattformen, Algorithmus nach Engagement, verschiedene Zielgruppen, Bilder, Stories aus dem Leben, Videos in lang und kurz (IGTV & Reels), Live-Streams, große Konkurrenz

Influencer werden: Welche Herausforderungen gibt es?

Influencer zu werden ist jedoch gar nicht so leicht. Der Job auf sozialen Medien wie Instagram, TikTok, YouTube und Co. erfordert viel Zeit und Kreativität. Diese Probleme und Herausforderungen könnten dich erwarten:

Die Konkurrenz ist groß: Es gibt sehr viele Menschen, die Influencer werden wollen. Du solltest dir also einen Plan B zulegen und ein Thema finden, dass gut zu dir passt. Nur wer authentisch ist, setzt sich durch.

Es gibt sehr viele Menschen, die Influencer werden wollen. Du solltest dir also einen Plan B zulegen und ein Thema finden, dass gut zu dir passt. Nur wer authentisch ist, setzt sich durch. Algorithmus is King: Du kannst guten Content machen und alles geben, aber der Algorithmus ist König und du hast keinen Einfluss darauf. Social Media Plattformen arbeiten ständig daran, ihn zu verbessern, deshalb gibt es keine Garantie für Erfolg.

Du kannst guten Content machen und alles geben, aber der Algorithmus ist König und du hast keinen Einfluss darauf. Social Media Plattformen arbeiten ständig daran, ihn zu verbessern, deshalb gibt es keine Garantie für Erfolg. Hater: Wenn du dich als Influencer*in selbstständig machen willst, musst du damit rechnen, dass nicht jede*r deinen Content feiern wird. Es könnten Hate-Kommentare und Kritik auf dich zukommen. Überleg dir vorher, wie du damit umgehen möchtest und ob du damit zurechtkommst.

Lustig, bunt und sorglos: So sieht die Welt von Influencern auf den ersten Blick aus, dabei steckt hinter einer Karriere auf Social Media viel Arbeit iStock/DisobeyArt

Wie lange arbeitet man als Influencer?

Als Influencer ist man selbstständig und kann sich seine Arbeitszeiten auch selbst einteilen. Es gibt einen Satz, der im Zusammenhang damit immer fällt: Man arbeitet selbst und ständig. Als Influencer bist du meistens auf dich alleine gestellt (vor allem zu Beginn) und Feierabend hat man eigentlich nie wirklich. Viele Social-Media-Stars arbeiten sehr viel, wie auch an Wochenenden und Feiertagen. Die Community schläft eben nie. Es ist daher sehr wichtig, sich eine Routine anzugewöhnen, feste Handyzeiten auszumachen und den Job auch manchmal ruhen zu lassen. Das geht zum Beispiel, in dem man Content vorproduziert und einplant (bei TikTok, YouTube und Instagram möglich). Viele Menschen unterschätzen den Zeitaufwand der Arbeit eines Influencers, dabei muss man fast jeden Tag Content erstellen, posten, unterhalten, schneiden und die Community pflegen/bespaßen.

Was verdient man als Influencer?

Influencer verdienen ihr Geld hauptsächlich durch Kooperationen und Werbung. Man verdient jedoch nur, wenn man Follower hat. Je größer deine Community, desto höher wird in der Regel auch dein Preis für einzelne Postings. Im Schnitt sagt man, dass Influencer mit einer Reichweite von einer Million Followern an einem Beitrag ca. 15.000 € und aufwärts verdienen. Das Influencer-Game boomt, deshalb haben sich mittlerweile viele PR- und Werbefirmen darauf spezialisiert. Die meisten Internet-Stars haben daher ihr eigenes Management, welches sich um ihre Kooperationen kümmert. Hier verraten wir dir, wie viel Geld du mit Instagram, YouTube, TikTok und Co. verdienen kannst. Viele Influencer haben jedoch auch eigenen Merch, eigene Produkte und Firmen, die Geld bringen.

Wie werde ich Influencer? 6 Schritte für deinen Start als Content Creator

Influencer werden: Finde deine Nische

Was kann ich besonders gut? Was macht mir Spaß? Und was macht mich als Person aus? Das sind die ersten Fragen, die du dir stellen solltest, wenn du Influencer werden willst. Es ist wichtig, dass du etwas findest, dass sich aus der Masse herausstechen lässt. Schließlich gibt es bereits viel Konkurrenz. Das bedeutet jedoch nicht, dass du kein Beauty-Guru mehr werden kannst, du musst dir nur überlegen, wie du neuen Pep in das Thema bekommst. Es ist also wichtig eine Nische zu finden in der du deine Persönlichkeit und dein Können unter Beweis stellen kannst. Das Wichtigste dabei: Authentizität. Du solltest dich nicht verstellen, denn die Community checkt schnell, wenn etwas nur vorgespielt wird. Typische Kategorien sind: Reisen, Lifestyle, Mode, Beauty, Gesellschaft, Food, Sport, Gaming, Entertainment, Comedy, Technik, Gesundheit und Fitness Welche Plattform passt zu dir?

Wir haben euch oben bereits erklärt, welche Plattformen bei Influencern beliebt sind. Jetzt musst du nur noch herausfinden, welche Plattform zu deiner Nische passt. Du liebst kurze und kreative Videos oder Comedy-Content? Dann bist du bei TikTok richtig. Du kannst krasse Bilder machen und bearbeiten? Willkommen bei Instagram. Du sprichst gerne vor der Kamera und zeigst Eindrücke aus deinem Leben? YouTube it is! Du hast kein Problem, dass dir Leute live zuschauen? Dann trau dich auf Twitch zu streamen. Dir stehen alle Türen offen. Influencer werden: Die Community Hilft

Als Influencer bist du auf das Feedback deiner Community und Follower angewiesen, daher solltest du ihre Ideen und Kritik ernst nehmen – solange die konstruktiv sind, natürlich. Wenn du dich gut um deine Community kümmerst, wird sie dich auch unterstützen. Wir entdecken die meisten Influencer nämlich durch Empfehlungen unserer Community. Deine Community ist quasi deine kleine Familie, die überall stolz von dir erzählt und dadurch natürlich auch potenzielle neue Follower anlockt. Mehr Aufmerksamkeit als Influencer mit Hashtags

Hashtags sehen nicht nur cool aus, sondern haben auch einen tieferen Zweck. Sie funktionieren quasi wie eine kleine Suchmaschine und können anderen dabei helfen, auf dich aufmerksam zu werden. Am effektivsten sind Hashtags, die zwischen 10.000 bis 1 Million Beiträge haben, da sie noch nicht so überlaufen sind, wie andere. Versuche Hashtags zu verwenden, die dein Bild so gut wie möglich beschreiben und nicht einfach random Wörter aneinanderzureihen. Hier haben wir die 50 beliebtesten Hashtags für euch gesammelt. Wie lange dauert es, Influencer zu werden und wie viel muss ich posten?

Influencer wird man wirklich nur selten über Nacht. Man braucht etwas Durchhaltevermögen und muss etwas rumprobieren, bis man merkt, dass es bergauf geht. Also gib nicht zu schnell auf, wenn es nicht sofort klappt. Regelmäßigkeit ist als Influencer nämlich extrem wichtig und mittlerweile ist es eigentlich normal, dass man als Influencer täglich bzw. mehrmals täglich von sich hören lässt. Poste täglich Content, erzähl Followern, was du im Moment machst und was dich beschäftigt. Wenn du deinen Usern Einblick in dein Leben gibst, bekommst du Likes und Kommentare zurück. Die musst du natürlich auch fleißig liken und darauf antworten – als Dank. Frage andere Creator um Hilfe!

Soziale Netzwerke sind vor allem eins: SOZIAL. Es geht darum, Communitys und ein Gefühl des Miteinanders zu schaffen. Meistens kommt man gemeinsam schneller ans Ziel. Frage also auch andere Influencer, ob sie dich supporten und mal bei sich verlinken. Vielleicht könnt ihr ja sogar mal Content zusammen erstellen? Am besten klappt das übrigens mit Creatorn, die eine ähnliche Follower-Anzahl haben. Bestes Beispiel für Erfolg: Dagi Bee, Bibis Beauty Palace, Liont, Paola Maria, Shirin David und Co. – die YouTuber haben zu Beginn gemeinsam Videos gemacht und fleißig Shoutouts verteilt, so konnten die Communitys parallel zueinander wachsen.

Das Wichtigste ist jedoch: BLEIB IMMER DU SELBST. Das war schon immer das Geheimrezept, um andere von sich zu überzeugen. Wir freuen uns jedenfalls sehr darauf, dich bald kennenzulernen, Germanys Next Influencer. 😜🥰

