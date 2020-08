So findest du gute Hashtags für deine Instagram-Bilder

Du willst, dass deine Bilder bei Instagram von vielen Usern gesehen werden? Und sie dann im besten Fall auch noch geliked werden? Klare Sache, dann musst du gute Hashtags in deinen Postings verwenden. Aber welche Hashtags eignen sich am besten für deine Instagram Bilder? Fakt ist: Es gibt mittlerweile einige Hashtags, die schon total überlaufen sind. #instagood gehört zu einem der beliebtesten Hashtags und hat über 1 Milliarde Beiträge. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Bild dort gesehen wird, ist also gering. Hier ein paar wichtige Grundregeln für Hashtags: Am besten eignen sich Hashtags, die zwischen 10.000 bis 1 Million Beiträge haben. Bis zu 10 Hashtags werden als optimale Anzahl für einen Beitrag angesehen. Verwende am besten nicht immer die gleichen Hashtags, sondern wechsel sie ab. Versuche die Hashtags thematisch an dein Bild anzupassen und nicht random irgendwelche Wörter aneinanderzureihen. Du brauchst noch mehr Inspiration? Hier findest du die coolsten Captions für deine Selfies auf Instagram.

Top 10: Das sind die beliebtesten Hashtags auf Instagram

#love #instagood #fashion #photooftheday #beautiful #art #photography #happy #picoftheday #cute

In dieser Top-10-Liste findet ihr die Hashtags, die auf Instagram am häufigsten benutzt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich diese Hashtags am besten eigenen, um Follower zu generieren. Wenn ihr aktuell beliebte Hashtags nutzen wollt, solltet ihr lieber auf diese coolen Hashtags ausweichen – die sind nämlich noch nicht so überlaufen!

Weitere Beispiele für coole Hashtags

#instainspo #vscocommunity #instamagazine #outdooradventures #onmytable #tastemade #foodlicious #heresmyfood #morningslikethese #friyayvibes #livecolorfully #throwbacks #blogstyle #motivation #youcandoit #instafitfam #followmefaraway #takemethere #seemycity #todayimwearingthis #styleiswhat #stylefluencer #bestmeow #inspiredbypets #puplife #colorcrush #musiclovers #musicislove #getoutside #homemade #petitejoys #thehappynow #girlboss #creativelifehappylife #adventureseeker #wonderlust #thesweatlife #bloggerlove #lifestyleblog #bestvacations

in diesem Video findest du coole Facts über Instagram:

Aktuelle Instagram Trends und Bewegungen

Mit Hilfe von Hashtags kannst du auch ganz gezielt nach bestimmten Trends suchen und dich mit anderen verbinden, die deine Interessen teilen! Besonders aktuelle Bewegungen derzeit sind zum Beispiel:

Unter dem Hashtag #BlackLivesMatter protestieren auch viele Stars gegen Rassismus.

Unter dem Hashtag #FridaysForFuture versuchen vor allem junge Leute etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen.

#FollowYourself ist eine Kampagne von Instagram und BRAVO, die für mehr Self-Awareness sorgen soll und Individualität auf Insta fördert.

#fluff: Du liebst Tiere über alles? Unter dem Hashtag #fluff findest du super fluffige Hunde, Katzen oder Häschen. Hier stößt du auch auf #petfluencer Tuna - einen witzig aussehenden Hund mit knapp zwei Millionen Abonnenten!

#studygram: Wie kannst du deinen Schulalltag besser organisieren? Und wie motivieren sich eigentlich andere zum Lernen? Mit dem #studygram kannst du dir Inspiration zu genau diesen Fragen holen!

#insideoutchallenge: Bei der #insideoutchallenge verbinden sich Jugendliche zum Thema mentale Gesundheit und zeigen durch ihr Makeup, wie sie sich im Inneren fühlen - so unterstützen sie sich gegenseitig!