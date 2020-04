Social-Media-Tool Tailwind gibt Ergebnisse von Instagram-Analyse bekannt

Morgens oder abends? Unter der Woche oder doch am Wochenende? Wann ist die beste Zeit zum Posten? Eine neue, umfangreiche Analyse vom Social Media Tool Tailwind liefert eine Antwort auf diese Fragen! Im Rahmen der Analyse wurden 1,8 Millionen Instagram Posts über einen Zeitraum von drei Monaten ausgewertet. Anschließend hat Tailwind herausgefiltert, welcher Tag und welche Tageszeit bei den Usern am besten ankommt und den Insta Posts die größte Anzahl an Likes und Kommentaren beschert.

Der richtige Posting-Zeitpunkt für mehr Likes & Kommentare

Wenn du noch mehr Likes auf Instagram sammeln möchtest, ist laut Tailwind Samstag der richtige Tag für dich. Auf Platz 2 landet Freitag, am wenigsten Likes bekommen Posts, die am Montag hochgeladen werden. Der Tag steht schon mal fest, jetzt fehlt noch die genaue Uhrzeit: Samstag um 19 Uhr ist die beste Zeit zum Posten für alle Herzchen-Fans. Weitere Zeitfenster mit Potential sind Dienstag um 22 Uhr sowie Freitag um 17 Uhr und 22 Uhr. In der Analyse von Tailwind wurde die Zeitangabe in UTC verwendet, die Zeitfenster hier sind an die deutsche Lokalzeit UTC +2h angepasst.

Wer mehr Wert auf Kommentare legt und sein Instagram-Engagement ankurbeln möchte, sollte sich den Mittwoch fett im Kalender markieren, Sonntag schneidet in der Analyse ebenfalls gut ab. Nicht nur das richtige Timing ist wichtig, auch wenn du beliebte Hashtags auf Instagram in der Beschreibung verwendest, kannst du das ein oder andere Like gewinnen.

Tailwind hat auch einen Blick auf den Inhalt der Posts geworfen und Instagram-Kategorien wie Essen, Reise oder Beauty genauer untersucht. Food-Pics laufen am Mittwoch (Kommis) und Sonntag (Likes) gut, Travel-Posts am Samstag (Kommis) und Sonntag (Likes) und für Beauty-Content sind Montag (Kommis) und Mittwoch + Sonntag (Likes) deine Glückstage. Alle Ergebnisse der Analyse findest du hier: Tailwind Instagram Analyse.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!