Die besten Tipps für mehr Likes auf Instagram

Was soll ich auf Insta posten?

DAS perfekte Instagram Pic, das mit hundertprozentiger Garantie Millionen von Likes absahnen wird, gibt es nicht. Es gibt aber viele Motive, für die User ein Herz dalassen: Fernweh-Bilder aus fremden Ländern, lässige Outfit-Pics, coole Selfies, süße Tiere. Lass deiner Kreativität freien Lauf, aber vermeide unscharfe und schlecht belichtete Fotos und Videos. Bau dir einen einheitlichen und harmonischen Insta-Feed auf. Wie du das schaffst? Achte darauf, dass deine Instagram Posts farblich zusammenpassen, und verwende zum Bearbeiten, wenn möglich, immer den gleichen Filter.

Die beste Zeit zum Posten

Auf das richtige Timing kommt es an! Ob dein Beitrag auf Insta durch die Decke geht oder untergeht, hängt unter anderem davon ab, wann du einen Beitrag auf deinem Handy postest. Vermeide ungünstige Zeitpunkte wie mitten in der Nacht oder am Vormittag, wenn deine Follower beschäftigt sind. Der Großteil der Nutzer schaut am Abend aufs Phone. Posts, die zwischen 17 und 21 Uhr online gehen, bekommen in der Regel mehr Likes und Kommentare. Probier aus, welche Uhrzeit bei deinen Followern am besten ankommt. So findest du dein persönliches Erfolgsrezept.

Die richtigen Hashtags für viele Likes

Deinen Instagram-Post kannst du mit bis zu 30 Hashtags versehen, das Motto „Viel hilft viel“ solltest du aber trotzdem über Bord werfen. Wenn du deine Sichtbarkeit und Reichweite erhöhen möchtest, solltest du auf Hashtags zurückgreifen, die thematisch zu deinem Post passen. Benutzt du nur Hashtags, die auf Instagram sehr beliebt sind, ist die Gefahr größer, dass dein Beitrag wenig Beachtung findet, in der großen Postflut untergeht und somit nicht viele Likes bekommt.

Interaktion auf Instagram

Instagram ist und bleibt ein soziales Netzwerk, das vor allem auf Interaktion setzt. Das heißt für dich: Tausch dich mit deinen Followern aus. Stell ihnen in der Bildunterschrift eine Frage und antworte auf ihre Kommentare. Wenn du mehr Likes bekommen möchtest, lohnt es sich, regelmäßig die Beiträge anderer Personen zu liken. Mach dich auf die Suche nach Profilen, die deinem eigenen Instagram-Profil ähneln, und hinterlass fleißig Kommentare und Herzchen. So kannst du User, die dich nicht kennen, auf dich aufmerksam machen und noch mehr Likes für deine Instagram Pics und Videos ergattern. Wenn du nicht nur Likes, sondern auch neue Abonnenten dazugewinnen möchtest, solltest du hier vorbeischauen: Wie kriegt man mehr Follower auf Instagram?

Insta Story Like a Pro

Mit einer Instagram-Story kannst du deinen Followern mehr von dir zeigen und sie an deinem Alltag teilhaben lassen. Bleib dabei aber immer du selbst und verstell dich nicht, um anderen besser zu gefallen. Bring Abwechslung in deine Storys und lade spannende Bilder, witzige Videos und Boomerangs hoch oder starte eine Live-Übertragung. Auch interaktive Story-Elemente wie eine Umfrage oder den Emoji-Slider solltest du einbauen. Setz Hashtags und den Standort-Sticker ein, dann wird deine Story nicht nur deinen Abonnenten angezeigt.

