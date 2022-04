Twenty4Tim gesteht traurige Wahrheit!

Twenty4Tim erregt Aufmerksamkeit

Mit seinem allerersten Song-Release "Bling Bling" schaffte Twenty4Tim es, dass alle Augen auf ihn gerichtet sind. Neben viel positiven Feedback musste er aber auch einiges an Kritik und Hate bereits vor Veröffentlichung einstecken. Aber genau das ermutigt den Social-Media-Star weiterzumachen, denn solche Reaktionen zeigen nur eines: Es muss noch sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet und Bewusstsein geschaffen werden.

Twenty4Tim sieht auch nur einen Weg, um das zu erreichen: "Ich muss polarisieren, damit die Leute hinschauen." Und obwohl ihm auf seinem Weg viele Steine in den Weg gelegt worden sind, ist der Song wirklich mega erfolgreich gestartet. So rächt sich Twenty4Tim auf seine Art und Weise an seinen Hatern. Jetzt gestand der Social-Media-Star aber eine traurige Wahrheit, die ihn seit dem Song-Release noch stärker begleitet…

Twenty4Tim wird attackiert

Twenty4 Tim verstellt sich nicht und teilt auch auf den sozialen Medien immer wieder ehrlich seine Meinung und Erlebnisse. Es ist eben nicht alles immer so wunderbar, wie es auf Instagram & Co oft dargestellt wird. In seiner Instagram-Story teilte Twenty4Tim jetzt mit seinen Follwer*innen, dass ihn seit dem Song-Release noch viel mehr Leute kennen und er dementsprechend auch mehr Menschen auf der Straße erkennen. Immer wieder wird er dabei verbal attackiert: "Ich wurde bestimmt alle 2 Minuten verbal attackiert. 'Schw***tel', 'Sch*** Song', 'Dummer H****sohn', 'F*** deine Mutter' und so weiter. Sehr unangenehm und tatsächlich habe ich mich auch nicht wirklich sicher gefühlt." Doch leider blieb es nicht nur bei den verbalen Attacken: "Dann wurde ich letzte Woche auch fast zusammengeschlagen auf öffentlicher Straße." Aus dieser Situation ist Twenty4Tim nur knapp entkommen. Aber zum Glück lässt sich der Social-Media-Star davon nicht verunsichern und geht weiter seinen Weg.

