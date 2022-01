Star starb an Herzinfarkt

Der „How I Met Your Mother”-Star Robert “Bob” Saget ist tot. Seine Kolleg*innen sind am Boden zerstört und hinterlassen seit Tagen emotionale Nachrufe für den beliebten Comedian.

Bekannt war Saget vor allem durch seine Rolle in „Full House“ und als Original-Stimme vom alten Ted Mosby aus „How I Met Your Mother“. Der Schauspieler wurde am Sonntag im Ritz-Carlton Hotel in Orlando tot aufgefunden. Er wurde 65 Jahre alt. Aufgrund der Position seines Körpers und fehlender Beweismittel, die auf etwas anderes hindeuten, geht die Polzei laut TMZ von einem Herzinfarkt aus. Während eine Autopsie keine Gewalteinwirkung oder Drogen feststellen konnte, die den plötzlichen Tod von Saget erklären würden, gibt es einen neuen Verdacht für den Grund des Infarkts.

Coronavirus als mögliche Todesursache

In keinem der offiziellen Statements ist die Rede vom Coronavirus, allerdings gibt es Gerüchte, dass die Polizei eine mögliche Erkrankung mit dem gefährlichen Virus näher untersucht. Der Verdacht besteht, da Saget vor seinem Tod eine berufliche Tour durch Amerika machte und kürzlich in Florida war, wo die Inzidenzzahlen aktuell besonders hoch sind. Nach der vorläufigen Autopsie teilte das Büro der Gerichtsmedizin mit, dass weitere Untersuchungen des Körpers „bis zu 10-12 Wochen in Anspruch nehmen können“ und dass, sobald die Ergebnisse vorliegen, „eine weitere Presseerklärung veröffentlicht wird“.

