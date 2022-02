Tom Holland: Von Auto angefahren!

Tom Holland bald in neuem Film zu sehen

Mit „Spider-Man: No Way Home” darf sich Schauspieler und Hauptdarsteller Tom Holland über einen enormen Erfolg in seiner Karriere freuen. Nicht nur kam der Film bei Kritiker*innen und Fans gleichermaßen gut an – er hat auch Unsummen an den Kino-Kassen eingespielt!

Fürs Erste wird sich Holland allerdings von dem Franchise fernhalten und neue Dinge ausprobieren. Wie beispielsweise die Videospiel-Verfilmung „Uncharted“, in der Holland erneut die Hauptrolle übernehmen wird! Als Nathan Drake wird er sich zusammen mit seinem Mentor Victor „Sully“ Sullivan (Mark Wahlberg) auf die Suche nach einem legendären Goldschatz begeben – und Nathans verschollenem Bruder Sam. Der Film ist ein Prequel für die Spielereihe und soll sich an Teil 3 und 4 der „Uncharted“-Reihe inspirieren.

Holland spricht über seinen liebsten Moment

Im Interview mit THR wurde Holland nach seinem liebsten Moment am „Uncharted“-Set gefragt. Seine Antwort? Die Tatsache, dass er von einem Auto angefahren wurde! „Das hat wirklich Spaß gemacht“, so der Schauspieler. Es sei „sehr schmerzhaft“, aber auch „sehr lohnenswert“ gewesen. Außerdem fände der Star es witzig, auf die Frage: „Wie war dein Tag?“ antworten zu können: „Ich wurde 17-mal von einem Auto angefahren!“ 😆 Das sei für ihn ein besonders stolzer Moment gewesen und „wie ich finde, einer der besten Stunts im Film“. Wir können uns offenbar auf eine Menge Action im neuen Film von Holland freuen!

