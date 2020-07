TikTok-Dreh: So kam es zur Panne

Die 14-jährige Engländerin Layani Maclean wollte sich einen coolen Tag mit ihren Freund*innen im Park machen: Chillen, Quatschen und TikToks drehen. Als sie an einem Spielplatz vorbeikamen, hatten sie die vermeintlich perfekte Location für ihren TikTok-Dreh gefunden: eine Babyschaukel. Die Freund*innen kletterten nacheinander hinein und hatten mega Spaß. Doch als Layani an der Reihe war, kam sie zwar in die Schaukel, jedoch blieb sie beim Ausstieg stecken. Upsi! So sehr sie es auch versuchte, sie kam nicht mehr raus. Bitte nicht nachmachen, denn: Diese TikTok-Challenge ist gefährlich!

TikTok-Panne ernster als gedacht!

Nachdem Layani es alleine nicht aus der Schaukel schaffte, rief sie voller Panik ihre Mutter an. „Nach dem Anruf musste ich lachen, aber als ich ankam und Layani sah, war mir klar, dass es ernster ist, als ich ursprünglich gedacht hatte. Es war eine wirklich bizarre Situation“, sagte ihre Mom. Diese versuchte ihre Tochter dann mit Schmiermittel und Seife aus der Schaukel zu befreien - ohne Erfolg. Nach 1,5 Stunden vergeblichen Befreiungsversuchen, musste sogar die Feuerwehr anrücken! Diese konnte Layani dann endlich befreien. Der Feuerwehrmann verriet: „Dies war definitiv nicht der erste Job, den wir so hatten und auch nicht der letzte." Wenn das TikTok raus ist, landet es bestimmt auf der "For You"-Page und macht Layani zum TikTok-Star. 😄

