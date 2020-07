Datenklau? TikTok in der Kritik

TikTok ist eine der größten und beliebtesten Apps weltweit, die Zahlen sprechen für sich: Vor ein paar Monaten hat TikTok eine krasse Download-Marke geknackt, an neuen Usern fehlt es der App nicht. Trotz ihres Erfolgs steht die Video-Plattform immer wieder in der Kritik. TikToks Umgang mit Nutzerdaten sehen viele Datenschützer als Gefahr. Die App vom chinesischen Unternehmen ByteDance soll Daten und Informationen sammeln und weitergeben, Vorwürfe rund um Spionage und Datenklau machen die Runde. Letztes Jahr musste ByteDance sogar wegen eines Datenschutz-Verstoßes eine hohe Millionen-Strafe zahlen!

USA prüft TikTok-Verbot

In Indien wurden TikTok und weitere chinesische Apps wegen Sicherheitsbedenken bereits verboten, damit verliert die Video-App viele User. Auch die USA prüft eine mögliche Sperre von chinesischen Social Media-Apps, darunter auch TikTok, das hat US-Außenminister Mike Pompeo in einem Interview bestätigt. Die USA möchte verhindern, dass die App Nutzerdaten an die chinesische Regierung weitergibt. Laut TikTok ist das nicht der Fall, die Daten der amerikanischen User werden in den USA gespeichert, mit einem Backup in Singapur. Im Moment ist also noch unklar, ob die USA den gleichen Weg wie Indien geht und TikTok wirklich sperrt. In Deutschland steht ein TikTok-Verbot aktuell nicht zur Debatte.

