"Temptation Island": Diese beiden Frauen sind jetzt ein Paar!

Eigentlich sollen in der RTL-Show "Temptation Island" ja Pärchen von heißen Singles zum Fremdgehen verführt werden. Mehr über die Paare in der Insel-Realityshow, erfahrt ihr hier! Doch anstatt den vergebenen Männern ordentlich den Kopf zu verdrehen, haben sich zwei der Verführerinnen ineinander verknallt! Die beiden Kandidatinnen Tabea Thomas und Vasfije Muharem sind jetzt ein Paar und happy in love! Im Interview mit "RTL" verrieten die beiden intime Details über ihr Kennenlernen bei "Temptation Island".

"Temptation Island": Zwischen Tabea und Vasi und hat es gefunkt

"Das war sehr unerwartet und intensiv", erzählen Tabea und Vasfije, Spitzname Vasi. Im Interview strahlen die beiden und wirken mega glücklich! Bereits auf dem Hinflug zu "Temptation Island" hatte es zwischen den beiden jungen Frauen ziemlich gefunkt. Sie merkten sofort, dass sie viele Gemeinsamkeiten hatten. Während der Dreharbeiten kamen dann Gefühle ins Spiel – die immer stärker wurden. Das ist euch gar nicht aufgefallen? Kein Wunder! Ihre Zuschauer ließen Vasi und Tabea nämlich im Dunklen tappen, denn nur hinter der Kamera kamen sie sich näher.Vor allem für die brünette Vasi ist das Thema Beziehung völliges Neuland. Erst bei Kandidatin Tabea fühlte sie sich bereit dazu. "Immer wenn wir uns berührt oder intensive Gespräche geführt haben, habe ich gemerkt, da ist etwas Besonderes", verrät sie. Wow, da ist jemand aber ziemlich in love! :)

Nach "Temptation Island" sind sie unzertrennlich

Auch nach Drehschluss von "Temptation Island" verbrachten die beiden Kandidatinnen jede freie Minute miteinander und konnten die Finger nicht voneinander lassen. "Das habe ich noch nie erlebt", schwärmt Vasi im Interview. Und Tabea legt noch eins drauf: "Liebe hat für mich kein Geschlecht", so die Blondine. "Das ist ein Gefühl." Auch in Zukunft möchten die beiden so viel Zeit wie nur möglich miteinander verbringen. Na, das klingt ja ganz schön ernst! Wir freuen uns über das überraschende Liebesglück.

Übrigens: Welcher "Temptation-Island"-Kandidat seinen Hintern nackt im Live-Stream gezeigt hat, lest ihr hier.

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: