„Temptation Island“-Star: Nackt im Live-Stream

Bei „Temptation Island“ lässt James Jennings (23) schon nichts anbrennen. In der RTL-Kuppelshow flirtet der Barkeeper gerade vor laufenden Kameras, was das Zeug hält. Doch auch abseits der thailändischen Sonne treibt James es ganz schön bunt: Während eines Online-Livestreams beschloss James spontan, die Hüllen fallen zu lassen und seinen Po in die Kamera zu halten. Was genau ihn dazu trieb, verriet der TV-Star jetzt gegenüber „Promiflash“: "Ich war da lustig drauf. Den Zuschauern ist aufgefallen, dass ich einen überdurchschnittlichen Po habe als Mann, deswegen kam es mal so weit. Ich stehe zu meinem Körper und muss mich für nichts schämen."

Veranstaltet hat James das Ganze übrigens in der Flirt-App Lovoo. Nach seinem Nackt-Stream bekam er eigenen Angaben zufolge sowohl von Frauen, als auch von Männern zahlreiche Nachrichten. Doch viele waren anscheinend rein sexueller Natur – was ihn auch niemanden wundern dürfte nach der Aktion.

