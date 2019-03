„Temptation Island“: Kandidatin Giulie packt aus

Giulie: So kam sie zu „Temptation Island“

Nur noch zwei Tage, dann ist es so weit: Am 6. März startet die neue Dating-Sendung „Temptation Island“ (RTL, 20:15 Uhr). Worum es bei "Temptation Island" genau geht, erfahrt ihr hier! Wir haben Single-Kandidatin Giulie vorab zum Interview getroffen und mal nachgefragt, was die 21-Jährige überhaupt dazu bewegt hat, bei der Sendung mitzumachen! Ganz einfach: „Ich wollte einfach meine Reichweite erhöhen und mich den Leuten zeigen, wie ich wirklich bin“, sagte sie. Mit diesem Ziel vor Augen habe Giulie sich einfach mal bei verschiedenen TV-Formaten beworben. „Bei ‚Temptation Island‘ kam dann direkt die Zusage“, verriet die Münchenerin, die auf Instagram bereits knapp 68.000 Abonnenten hat. Was genau von ihr im Fernsehen zu sehen sein wird, weiß sie selbst noch nicht. „Ich bin gespannt, welche Szenen da von mir gezeigt werden.“

Giulie hat sich von „Temptation Island“ mehr erhofft

Aber wie steht Giulie im Nachhinein dazu, bei dieser doch recht umstrittenen Show mitgemacht zu haben? „Ich finde das Format mega geil und es war ‚ne lustige Zeit. Aber ich finde, dass es doch bisschen low war. Es war nicht so die Action, auf die ich eigentlich Bock gehabt hätte“, sagte die Barkeeperin. Was genau Giulie damit meint, verraten wir natürlich noch nicht. Fest steht jedenfalls: Die Jura-Studentin würde laut eigener Aussage besser in andere TV-Formate wie „Promi Big Brother“ passen. Vielleicht klappt's ja und wir sehen sie bald noch in einer anderen Fernseh-Show ;)

Übrigens haben wir mit Giulie auch ein sehr witziges YouTube-Video gedreht, das in den nächsten Tagen online gehen wird. Freut euch drauf, es wird unterhaltsam!

