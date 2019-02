Alle Infos zu „Der Bachelor“ 2020

„Der Bachelor“ 2020: Wer könnte es werden?

Gerade läuft noch die aktuelle Staffel von „Der Bachelor“ auf RTL. Heute Abend (27. Februar, 20.15 Uhr auf RTL) wird Andrej Mangold (32) verkünden, wer sein Herz erobert hat! Hat sich der Basketball-Profi in Flugbegleiterin Eva verknallt? Oder ist doch Jenny die Frau seiner Träume? Während die meisten sich hauptsächlich auf diese Frage konzentrieren, überlegen manche schon, wer wohl der nächste „Bachelor“ werden könnte. Und da kommt möglicherweise jemand infrage, den wir bereits kennen!

Wird der „Bachelorette“-Gewinner Alex Hindersmann jetzt zum Bachelor?

In der „Bachelorette“-Staffel von 2018 konnte er sich gegen alle Konkurrenten durchsetzen und das Herz von Nadine Klein (33) erobern – doch schon nach wenigen Monaten Beziehung war Alexander Hindersmann (30) wieder Single. Könnte sich der attraktive Personal Trainer vorstellen, sein Glück nochmal bei einer Dating-Show zu versuchen? Anscheinend schon. Denn im Gespräch mit der „Bunte“ klang Alex gar nicht mal so abgeneigt: "Sag niemals nie. Wäre vielleicht eine Option. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber wenn es dann so weit wäre, weiß ich auch nicht, ob ich es auf diesem Wege nochmal versuchen würde", sagte er. Ein bisschen schwierig stelle er es sich jedenfalls schon vor, zwischen so vielen hübschen Ladies auswählen zu müssen. Aber noch muss er sich ja eh nicht entscheiden… bis zum „Bachelor“ 2020 hat er schließlich noch ein bisschen Zeit.

Sollte sich RTL wirklich dafür entscheiden, Alex als „Bachelor“ auszuwählen, wäre das nicht das erste Mal, dass ein bekanntes Gesicht ins Rennen geschickt wird. Auch seine Ex-Freundin Nadine Klein war zuerst als Kandidatin für Sebastian Pannek bei „Der Bachelor“ zu sehen, bevor sie ein Jahr später selbst zur „Bachelorette“ wurde.

