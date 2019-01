"Der Bachelor 2019": Rekord in der ersten Folge!

Das Warten hat ein Ende! Am heutigen, 2. Januar, um 20:15 Uhr startet auf RTL die neue Staffel "Der Bachelor". Und gleich in der ersten Folge knackt Andrej Mangold einen Rekord... Welchen, erfahrt ihr hier!

Andrejs Vorgänger Daniel Völz (34) hat seine erste Rose zwar auch schon vor der ersten Entscheidung vergeben, sich dabei aber deutlich mehr Zeit gelassen als Andrej. Der verteilt nämlich gleich eine beim ersten Kennenlernen. Krass! Da scheint eine der Kandidaten mächtig Eindruck zu hinterlassen...Doch auch für alle anderen Bachelor Kandidatinnen ist das erste kurze Zusammentreffen super wichtig. Wer schafft es, einen positiven Eindruck bei Andrej zu hinterlassen und sich vielleicht schon in diesem Moment in sein Herz zu schleichen? Die Anwort gibt's heute Abend! Eins steht jetzt schon fest: Die Kandidatinnen bei "Der Bachelor 2019" sind auf jeden Fall vielversprechend.

Christina: "Ich glaube, ich muss gleich brechen!"

Die Suche nach der Richtigen führt den Bachelor in der diesjährigen Staffel nach Mexiko und dort wird geflirtet, was das Zeug hält. Die 20 Bachelor-Girls kämpfen um den hotten Junggesellen. Der 1,90 Meter große Unternehmer ("Das Kaugummi") ist übrigens 31 Jahre alt und kommt aus Hannover. Sein Lächeln wird die Ladys sicher zum Schmelzen bringen. Bei einer Kandidatin kommen allerdings ganz andere Gefühle hoch. So erklärt Christina Grass: "Ich glaube, ich muss gleich brechen"! Aber keine Sorge, nicht weil Andrej nicht hält, was sie sich von einem Bachelor-Kandidaten wünscht, sondern vor lauter Aufregung.

Die erste Folge ist mit die spannendste, denn hier schickt Andrej gleich mehrere der Girls nach Hause. Muss sich entscheiden, mit welchen Mädels er in den kommenden Wochen auf Kuschelkurs gehen will. Alles Infos rund um die Show findest du hier! Wir sind auf jeden Fall gespannt, welche Rekorde "Der Bachelor 2019" noch so aufstellt... Ob der ehemalige Profi-Baskepballspieler auch Daniels Knutsch-Rekord knacken wird? Werden die kommenden Wochen zeigen, bevor er sich im Finale für seine Herzensdame entscheiden muss.

