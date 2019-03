Temptation Island: Ziania disst ihren Ex-Lover Alex

Alex & Zianias Vergangenheit

Puh, da ist aber eine angepisst … In der vierten Folge von „Temptation Island“ gab es für Ziania eine krasse Überraschung, ihr Ex Alex kam nämlich plötzlich wieder, nachdem die vergebenen Männer ihn in Folge 1 geblockt hatten. Während einer Massage tauchte der blonde Hottie auf und machte die hübsche Brünette sichtlich nervös. Alex stellte im Interview dann klar: „Das war mehr als Freundschaft und mehr als Techtelmechtel.“ Aha. Ziania hingegen versuchte die Sache runterzuspielen und meinte die beiden wären nur „Freunde“ gewesen, die mal was hatten, aber nichts Ernstes.

Ziania macht Alex Vorwürfe!

Inzwischen macht Ziania Alex schlimme Vorwürfe, sie behauptet nämlich, der Single-Boy hätte sich nur bei der Show angemeldet, um Aufmerksamkeit durch die sie zu bekommen. „Sollte der junge Mann sich bei seiner Bewerbung bewusst gewesen sein, dass ich dort mitmache, kann ich mir gut vorstellen, dass er es sofort als eine große Gelegenheit gesehen hat, damit über die Medien so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu bekommen. Schließlich lebt er grundsätzlich nur davon. Daher glaube ich, dass er kein Problem hatte, sich darüber mit RTL schnell zu einigen.“, erklärt die Mexikanerin. Oha, da das klingt ja nicht gerade nach Freundschaft zwischen den beiden. Was wohl Zianias Freund Fabian zu ihrem Ex-Lover sagen wird?

