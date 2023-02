Taylor Lautner: Die Wahrheit über sein Verhältnis zu Robert Pattinson!

In einer neuen Podcastfolge erzählt "Twilight"-Star Taylor Lautner mehr über seine Beziehung zu Robert Pattinson – er würde "lügen", wenn er behaupten würde, dass die gespaltene Fangemeinde ihn nicht beeinflusst hat. "Ich war so jung. Ich war 16, als 'Twilight' herauskam. […] Es war sehr seltsam, um die Welt zu reisen und in verschiedenen Städten zu sein und Tausende von schreienden Fans zu haben, die entweder auf der Seite des einen oder auf der Seite des anderen stehen", so der Schauspieler. Sie wären zwar ein Team gewesen, aber "Es war ein bisschen bizarr, dieser Konkurrenzkampf", merkt er an. Robert und er wären aber nie zerstritten gewesen: "Es gab kein Konkurrenzdenken zwischen mir und Rob, aber diese ständige Erinnerung hatte definitiv einen Einfluss."