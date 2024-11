Twilight: 12 verrückte Fakten, die alle überraschen

Ups! Die Hochzeitsnacht in Breaking Dawn – Teil 1 war so heiß, dass die Szene gekürzt werden musste, um das FSK12-Rating zu halten. Regisseur Bill Condor schmunzelt darüber im Interview mit "The Hollywood Reporter": "Wir haben dann festgestellt, es gibt seeeehr spezifische Richtlinien für die Darstellung von Geschlechtsverkehr."

Ebenso kritisch wurde die große Schlacht in Breaking Dawn - Teil 2 gesehen, bei der die Cullens gegen die Volturi ankämpfen. Condor schildert in einem Brief an die MPAA: "Ein großer Kritikpunkt war die geballte Intensität der Kampfszene des Films. Am Ende gab es sehr konkrete Vorschläge, wie wir den Ton und das Knirschen des Kopfes, der vom Hals getrennt wird, zurücknehmen können. Und das haben wir getan."