"Stranger Things": Verantwortliche wehren sich gegen Fan-Vorwürfe!

Die Arbeiten an der fünften Staffel von "Stranger Things" werden sich aufgrund des Streiks der Autor*innen und Schauspieler*innen in den Vereinigten Staaten von Amerika deutlich verzögern. Doch die Zeit steht nicht still und so wird der Cast in der Zwischenzeit immer älter, ihre Charaktere, die sie in der Serie spielen, aber nicht, was dazu führt, dass die Kritik am Alter der Darsteller*innen wieder lauter wird. Der Altersunterschied wird also immer größer. Der offizielle Twitter Account der "Stranger Things"-Autor*innen (@strangerwriters), wehrt sich mit einem coolen Tweet gegen die Kritik: Die zitierten ein echtes Video von Highschool-Schüler*innen aus dem Jahr 1989 mit den Worten "An alle, die sagen, dass unsere Schauspieler*innen zu alt aussehen, um Highschool-Schüler*innen zu spielen". Damit wollen sie hervorheben, wie gut die Darsteller*innen doch zu den im Video zu sehenden Personen passen – vor allem aufgrund der Tatsache, dass viele Frisuren der 80er Jahre Teenager älter aussehen ließen, als sie es tatsächlich waren.