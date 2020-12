Fans warten auf Staffel 4 von "Stranger Things"

Die dritte Staffel von "Stranger Things" kam bereits im Juli 2019 raus. Seitdem warten Fans auf die Fortsetzung der Erfolgsserie. Durch die Corona-Pandemie haben sich die Dreharbeiten, wie bei vielen anderen Produktionen auch, verzögert. Der Release der vierten Staffel ist deshalb erst im Sommer oder Herbst 2021 zu erwarten (hier findest du alle wichtigen Infos zu Staffel 4 von "Stranger Things"). Dennoch kursieren schon einige Gerüchte rum: Wie geht es mit Chief Hopper weiter? Wird Elfie in Staffel 4 von "Stranger Things" plötzlich böse? Um die Zeit zu überbrücken, haben sich vier Darsteller der Serie für eine Weihnachtsfolge zusammengetan und werden ab morgen wieder ein bisschen "Stranger Things"-Feeling in die Wohnzimmer der Welt bringen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weihnachtsfolge von „Stranger Things“ auf YouTube

David Harbour (Chief Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) und Natalia Dyer (Nancy Wheeler) werden in dem Weihnachts-Special von "Stranger Things" ihre eigene Version von Dungeons & Dragons spielen. Das Spiel spielen Mike, Dustin, Lucas und Will in der Serie auch sehr oft in Mikes Keller. Das Thema des Spiels: Natürlich Weihnachten! Unter dem Motto "Lost Odyssey: Toy Time for Ten-Towns" versuchen sie Weihnachten zu retten, bevor es zu spät wird. Ab morgen um 19 Uhr kannst du dir die Weihnachtsfolge auf dem offiziellen YouTube-Kanal von "Stranger Things" anschauen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->