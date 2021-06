Es ist endlich soweit! „The Patrick Star Show“ hat ihren ersten offiziellen Trailer bekommen, woho! Vor einigen Jahren hieß es zwar noch, dass eine ganz andere „SpongeBob“-Figur eine eigene Serie bekäme – aber mit Patrick sind wir mehr als nur zufrieden. 😁 Was in dem neuen Trailer zur Show zu sehen ist, erfahrt ihr hier!

Die beliebtesten Comicfiguren

Darum geht’s in der neuen Show

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Im Trailer sind bereits einige Figuren der Zeichentrickserie zu sehen – so unter anderem Squidina Star, die kleine Schwester von Patrick, die als Produzentin seiner Show fungiert (ja, die Show wird eine Art „Show in der Show“ sein!), ein Dinosaurier, der ziemlich stark an Thaddäus erinnert und sogar ein Auftritt von unserer liebsten queeren Zeichentrickfigur SpongeBob! In nur 30 Sekunden zeigt der Trailer, was wir von der Show zu erwarten haben: eine Menge Chaos und Spaß! 😃 Die Serie spielt vor „SpongeBob Schwammkopf“, als Patrick noch zuhause bei seinen Eltern wohnt. Damit handelt es sich, ähnlich wie der anderen Nickelodeon-Show im „SpongeBob“-Universum, „Kamp Koral: SpongeBobs’s Under Years“, um ein Spin-Off der erfolgreichen Animationsserie.

Kann Patrick alleine eine Show tragen?

Nicht jede*r war begeistert von dem Konzept der Serie. Manche sehen Patrick als eine Figur, die am besten in Kombination mit ihrem besten Freund, SpongeBob, funktioniert und weniger als Hauptfigur einer Serie. Solche Spin-Off-Ideen sind schon oft in die Hose gegangen (siehe „Joey“, das Spin-Off von „Friends“), weil die Figur sich nicht für eine Hauptrolle eignete. Nur an diesem kurzen Trailer ist es schwer einzuschätzen, aber wir sind guter Dinge, dass Patrick sich behaupten wird. Allein das Format der Show verspricht witzige Begegnungen mit skurrilen Figuren aus Bikini Bottom! Und, wer weiß, vielleicht werden wir eine ganz neue Seite an Patrick Star kennenlernen, die wir vorher nicht erleben durften, weil er als Nebendarsteller einfach nicht genug Aufmerksamkeit bekam?! Im Juli kommt die Serie in den USA, wann es bei uns soweit ist, ist noch unbekannt, aber wir halten euch auf dem Laufenden!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->