Charaktere, die superbeliebt sind - aber niemals im echten Leben!

Jetzt mal ehrlich. So geht es uns doch allen, wenn wir einen Film oder eine Serie gucken. Wie oft haben wir schon gedacht: Oh man, mit dem Charakter würde ich mal soo gerne in echt abhängen. Weil er einfach mega witzig, beliebt, interessant oder auch super weird ist. Aber wenn wir mal so drüber nachdenken, wäre dieser Charakter im echten Leben nicht auszuhalten und wahrscheinlich auch krass nervig. Wir haben mal ein paar Charaktere herausgesucht, bei denen das zutreffen könnte. 🤪

1. Spongebob Schwammkopf

Schon nach dem Aufwachen ist Spongebob gut gelaut –Morgenmuffel würden mit ihm durchdrehen. IMAGO / Mary Evans IMAGO / Mary Evans

Er ist der coolste und kultigste Schwamm der sieben Weltmeere und suuuper komisch. Spongebob Schwammkopf. Aber wenn wir mal gaanz ehrlich sind: Können wir doch Tadeus irgendwie schon verstehen, dass er... naja, so ist wie er ist. Und seine Mood, dauergenervt zu sein, hauptsächlich eben wegen Spongebob kommt. Denn der ist nun mal 24/7 gut gelaunt, lacht die ganze Zeit und hat nur Blödsinn im Kopf. Das hält man zwar mit guten Nerven ein paar Stunden oder Tage aus, aber als Nachbar würden wir ihn doch hassen. Denn: NIEMAND ist IMMER so gut drauf. Tadeus: We feel you!

2. Ted Mosby und Barney Stinson von "How I Met Your Mother"

Die beiden Besties sind für jede Party zu haben, aber am Ende wollen sie doch beide nur das Eine. IMAGO / Mary Evans IMAGO / Mary Evans

Wer wollte nicht mit der coolen und legen – wait for it – dären "How I Met Your Mother"-Gang abhängen? Mit denen wäre es wahrscheinlich niemals langweilig. ABER: Auf Dauer wären vor allem Ted Mosby und Barney Stinson doch nicht so nice. Denn wenn man die beiden unter die Lupe nimmt, ist Ted schon irgendwie scheinheilig und manchmal auf Barneys Niveau. Nachricht an Ted: Nicht jede Frau, die du triffst, ist DIE EINE! Und Barney ist im Grunde doch ein total ekelhafter Typ, der wirklich nur das eine im Kopf hat. Dazu ist er noch ein pathologischer Lügner, der die heftigsten Sprüche raushaut und hat absolut keinen Sinn für Grenzen.

3. Archie, Jughead, Betty und Veronica von "Riverdale"

Auch wenn die "Core Four" super cool sind – wo sie auftauschen gibt es nur Drama. IMAGO / Everett Collection

Keine Frage – wir lieben die “Core Four“ aus "Riverdale". Hands up, wäre nicht gerne Part der Archie-Gang wäre. Was wäre die Serie bloß ohne sie? Wahrscheinlich gäbe es um Welten weniger Drama! Denn eins muss man echt sagen. Auch wenn die Gang auch richtig coole Eigenschaften hat: Archie, Jughead, Betty und Veronica sind echt sooooo in ihr eigenes Drama vertieft. Aber gleichzeitig müssen sie sich auch noch immer in das Geschäft aller anderen einmischen. Ehrlich... Auf Dauer würde das doch schon tierisch nerven oder?🙄

4. Deadpool

Ehrlich, einzigartig und ein großes Mundwerk – Deadpool. IMAGO/ ZUMA Wire

Okaaay, er ist definitiv der coolste und witzigste Superheld (oder so was in die Richtung) von allen: Deadpool. Er haut immer die geilsten Sprüche raus, ist frech, vorlaut... Und da merkt man es vielleicht schon. Sicher wäre es zwar mega, mal mit ihm abzuhängen. Aber du würdest wahrscheinlich nie zu Wort kommen, denn Deadpool würde nieeemals aufhören zu reden!!! Da würdest du doch irgendwann nur noch genervt sein! 🙈

5. Bella Swan aus "Twilight"

Mal ehrlich Bella: Kannst du dich einmal entscheiden, für wen dein Herz jetzt schlägt? IMAGO / Cinema Publishers Collection

Hand aufs Herz: Wer wollte zumindest mal für einen Tag mit Bella Swan tauschen? Sie sieht toll aus, hängt in "Twilight" mit Vampiren und Werwölfen ab und dann stehen auch noch zwei Typen auf sie! Aber genau das ist auch das Nervigste an ihr: Bella kann sich einfach nicht entscheiden. Will sie Edward? Oder doch lieber Jacob? Oder nimmt sie einfach beide? Bei diesem ständigen Hin und Her würde doch jeder irgendwann sagen: Bella, mir reichts! Entscheide dich, oder ich bin weg. 😤