"Spider-Man: No Way Home": Crossover mit alten Filmen offiziell!

"Spider-Man: No Way Home": Erster Trailer bestätigt Crossover aus anderen "Spider-Man"-Filmen

Der Trailer zu "Spider-Man: No Way Home" ist endlich da! Streng genommen, ist es ein Teaser-Trailer, aber er geht stolze drei Minuten und verrät quasi alles, was uns im Film erwarten wird. Fans haben ewig um erste Szenen aus dem dritten Teil des Marvel-Films gebettelt und endlich bekommen, was sie wollten – und noch mehr! Denn der Trailer hat auch noch einige spannende Enthüllungen im Gepäck. In "Spider-Man: No Way Home" passiert etwas, was zuvor noch nie passiert ist: Die ganze Welt weiß, wer Spider-Man ist. Peter Parker (Tom Holland) kann seitdem kein normales Leben mehr führen und bittet Doctor Strange um Hilfe. Mit einem Zauber soll er alles wieder Rückgängig machen. Doch das heftigste kommt erst noch: Das Multiversum öffnet sich und macht damit alle Crossover-Spekulationen mit den alten "Spider-Man"-Filmen offiziell!

Das Multiversum öffnet sich: Was bedeutet das für die "Spider-Man"-Reihe?

Schon länger wird spekuliert, ob Tobey Maguire und Andrew Garfield wieder in "Spider-Man" dabei sind. Mit der Öffnung des Multiversums wird diese Theorie nur noch wahrscheinlicher. Zumindest irgendwann, denn in dem Trailer ist davon bisher noch nichts zu sehen. Dafür gibt es jedoch Comebacks mit anderen Bekannten: Doctor Octopus kehrt zurück, sowie auch der Green Goblin. Im Trailer sehen wir "Spider-Man" außerdem in vielen verschiedenen Anzügen – so auch dem "Venom"-Anzug, den man zuletzt in Tobey Maguires "Spider-Man 3" gesehen hat. Wenn sich das Multiversum öffnet, sind die Crossover-Möglichkeiten quasi unendlich. Für Fans ist also jetzt schon klar, dass "Spider-Man: No Way Home" das Beste aus allen Filmen enthalten wird. Und es würde uns nicht wundern, wenn es in Teil 3 des Marvel-Films noch mehr Crossover und Comebacks geben wird. Zudem wird sich nämlich noch ein anderes Problem auftun: Mit dem Zauber von Doctor Strange werden alle vergessen, wer Spider-Man ist – auch MJ, Ned und May. Auch das wird das Leben von Peter Parker auf den Kopf stellen und dann muss er sich noch solch mächtigen Bösewichten stellen. Wir können es kaum erwarten den Film ab dem 16. Dezember im Kino zu sehen.

