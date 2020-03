Hollywood-Star von Corona betroffen

Bisher blieben die Stars weitestgehend von dem neuen Corona-Virus verschont. Die Medien sind voller Berichte und die Zahl der Infizierten steigen immer weiter an. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der erste Hollywood-Star an dem Corona-Virus erkranken würde und nun ist es soweit. „Da Vinci Code“-Filmstar Tom Hanks gab am Mittwoch bekannt, dass er und seine Frau mit dem Virus infiziert seien. Momentan befinden sich die beiden unter Beobachtung. Vor wenigen Stunden postete das Paar aber ein Selfie, unter dem sie sich für die Hilfe bedankten.

Wie reagieren die Stars auf das Corona-Virus?

Das Thema beschäftigt gerade wirklich alle und auch die Stars haben unterschiedliche Arten auf die Krankheit zu reagieren. Einige sind hauptsächlich durch abgesagte Touren und Veranstaltungen betroffen, andere zeigen sich recht ängstlich gegenüber der momentanen Situation. Sänger wie Loredana, Katja Krasavice und Co. mussten ihre Tour verschieben oder sogar vorerst abbrechen. Auch Pietro Lombardi muss um seine anstehende Tour im Mai bangen, obwohl der Sänger sich gegenüber dieser „Panikmacherei“ alles andere als begeistert zeigt. In seiner Instagram-Story reagiert dieser eher wütend. Auch Katy Perry verschob wegen der Corona-Gefahr ihre Hochzeit mit Orlando Bloom, erfreut scheint die werdende Mutter darüber nicht zu sein. Auch Sarah Lombardis geplanter Flohmarkt, bei dem sie ihre Fans mit aussortierten Klamotten und ähnlichem überraschen wollte, fällt zu ihrem Bedauern leider flach. Andere Stars wie BTS, warnen ihre Fans davor, nicht zu ihren Veranstaltungen zu kommen. Weitere Stars, wie der deutsche Sänger Mike Singer scheinen sich nicht ganz eine Meinung bilden zu können. TV-Stars wie Daniel Radcliffe oder Betty Taube werden ebenfalls durch Corona auf die Probe gestellt. Während sich Daniel Radcliffe gegen Gerüchte einer vermeintlichen Corona-Erkrankung wehren muss, so fällt dem Ex-GNTM-Model Betty Taube die Decke auf den Kopf, da sie ihre Wohnung in Italien nicht verlassen darf. Wir sind gespannt, wie sich die Lage weiterhin entwickeln wird …

