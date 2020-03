Der Corona-Virus legt alles lahm!

Ob Normalo oder Promi, vor dem Corona-Virus ist niemand sicher. Loredana sagte bereits ein Konzert ab, Model Betty und ihr Mann, Fußballer Koray Günter, wohnen aktuell in Verona und sind deshalb in ihrer Wohnung eingesperrt. Nun meldete sich auch ein Hollywood-Star gestern auf Instagram mit schockierenden News: Er ist am Corona-Virus erkrankt!

Jetzt hat sich auch ein Hollywood-Star infiziert!

Schauspieler Tom Hanks veröffentlichte gestern ein Statement, dass er und seine Frau Rita Wilson sich mit dem Corona-Virus infiziert haben.Momentan halten sich die beiden in Australien auf, wo der Schauspieler einen Film über Elvis Presley dreht. Auf Instagram schrieb er: „Hallo, Leute. Rita und ich sind hier unten in Australien. Wir fühlten und ein bisschen müde, so als hätten wir eine Erkältung. Rita hatte Schüttelfrost, der kam und ging. Und leichtes Fieber. Um alles richtig zu machen, in diesen Zeiten auf der Welt, haben wir uns auf das Coronavirus testen lassen und das Ergebnis war positiv.“ Der „Forest Gump“-Darsteller teilte seinen Fans mit, dass er und seine Frau zur allgemeinen Sicherheit und Gesundheit solange getestet, beobachtet und isoliert werden, solange es nötig ist und wird seine Follower auf dem Laufenden halten. Jedoch sagte er bis jetzt nicht, wo er sich angesteckt hatte.

Dreharbeiten stehen aufgrund des Corona-Virus still

Der Film, für den Tom Hanks aktuell vor der Kamera stehen sollte, wird von Warner Bros. produziert. Die Fernsehgesellschaft muss nun erstmal auf Tom Hanks, der in dem noch Film Presleys legendären Manager Colonel Tom Parker spielen sollte, verzichten. Das ist allerdings nicht die erste Produktion die aufgrund des neuartigen Virus in Verzug gerät. Auch Netflix und andere Kinofilme bekamen die Auswirkungen des Corona-Virus bereits zu spüren.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!