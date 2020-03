Betty Taube: Corona-Gefahr

Krase Maßnahmen in Italien: Aufrgund des Corona-Virus wird allen Bürgern empfohlen, zu Hause zu bleiben. Davon betroffen ist nun auch ein deutscher Star! Betty Taube und ihr Mann, Fußballer Koray Günter (25), wohnen aktuell in Verona und dürfen deshalb nicht mehr die Wohnung verlasen. Das erzählt das Topmodel jetzt in ihrer Instagram-Story! "Wir sind jetzt offiziell eingesperrt", verkündet die 25-Jährige ihren Fans. Sie erklärt: "Ganz Italien wurde jetzt abgesperrt. Das heißt, ich komm' hier nicht mehr raus". Und das, damit sie sich nicht mit dem Coronavirus infiziert … Die arme! 😷 Betty Taube kennst du bestimmt noch aus dem Fernsehen: Sie ist eine der erfolgreichsten ehemaligen "GNTM"-Kandidatinnen.

GNTM-Star eingesperrt wegen Coronavirus

Betty Taube ist derzeit mit ihrem Mann, Fußballstar Koray Günter, in der gemeinsamen Wohnung in Italien "eingesperrt". Nur zum Einkaufen dürfen die beiden das Haus verlassen! In ihrer Instagram-Story hält das Model uns auf dem Laufenden. In ihrem gestrigen Update heißt es: "Wir sollen nur im Notfall die Wohnung verlassen. Wir haben den Virus nicht – also uns hat jedenfalls keiner getestet". Hoffentlich bleibt das auch so … Auch bei uns fallen immer mehr Events ins Wasser: Wegen des Coronavirus wurde jetzt zum Beispiel ein Loredana-Konzert abgesagt – und viele weitere Veranstaltungen. Sad Story: Wegen der Corona-Quarantäne kann Betty Taube derzeit also auch nicht mehr mit ihrer BFF Anna Wilken abhängen – wie traurig! 😢 Bis die beiden sich wieder sehen, kannst du die beiden hier aber in unserem " Wer würde eher "-Interview sehen – sooo lustig! 🙈

