Tini: Konzerte wegen Corona abgesagt

TINI – Also Martina Stoessel (kennst du bestimmt noch als Disney-Darstellerin "Violetta") ist eigentlich derzeit auf großer "Quiero Volver"-Tour. Doch wie fast jedem Musiker, der gerade auf Konzert-Tournee ist, macht auch ihr das Coronavirus einen fetten Strich durch die Rechnung: Viele Konzerte und Events werden abgesagt. Nachdem ihr Konzert in Köln letzten Freitag wie geplant stattfinden konnte, musste die Argentinierin jetzt zwei ihrer Shows in Europa absagen. Mitten in der Tour wurden die Konzerte in Brüssel (Belgien) und Madrid (Spanien) aufgrund der Ansteckungsgefahr kurzfristig gecancellt.

Martina Stoessel in Quarantäne

Nachdem Tini die traurige Message an ihre Fans auf Social Media verkündete, trendeten die Corona-News um die Sängerin auf Twitter. Tini-Fans befürchten jetzt sogar, dass ihr Idol in Quarantäne muss! Und das ist tatsächlich sehr wahrscheinlich. Martina Stoessel wohnt nämlich in Buenos Aires, der Hauptstadt ihrer Heimat Argentinien. Und dort auch herrscht aufgrund der Corona-Pandemie gerade absoluter Ausnahmezustand!

Coronavirus: Keiner darf mehr nach Argentinien!

Argentinien lässt jetzt offiziell keine Reisenden aus den Risikogebieten mehr ins Land. Flüge aus Europa würden sogar für 30 Tage gestoppt, sagte Präsident Alberto Fernández am Donnerstag. Passagiere, die in den vergangenen zwei Wochen aus den Risikogebieten nach Argentinien eingereist sind, müssen demnach für 14 Tage in Quarantäne. Also Auch Tini! Auch Topmodel Betty Taube ist derzeit wegen Corona eingesperrt … Bis Tini wieder auf Tour gehen kann, kannst du die süße 22-Jährige bei uns im Interview sehen:

