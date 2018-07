Tini: Neuer Song mit deutschem Superstar!

Die Argentinierin Tini Stoessel ist selber ein absoluter Mega-Star, doch für einen neuen Song arbeitet sie nun mit einem deutschen Superstar zusammen …

Tini Stoessel: Sommer-Hit!

Fans freuen sich riesig, denn: Bald gibt es endlich einen neuen Song von Tini! Naja, um genau zu sein, MIT Tini. Die Sängerin hat nämlich mit zwei anderen Mega-Künstlern an einem Remix gearbeitet und der kann eigentlich nur ein Erfolg werden! Bei dem einen Star handelt es sich nämlich um … Álvaro Soler! Der deutsch-spanische Popsänger feiert seit letztem Jahr mega Erfolge und veröffentlichte Sommer-Hits wie „Sofia“ oder „El mismo sol“. Von letzterem nahm er sogar einen Remix mit Superstar Jennifer Lopez auf – und genau das hat er nun auch mit seinem jetzigen Hit „La Cintura“ gemacht! Der Ohrwurm erschien im März und schaffte es bis jetzt schon auf Platz 8 der deutschen Charts. Nun hat Álvaro den Song nochmal neu und als Remix aufgenommen und das mit keiner geringeren als Tini! Wow. Was für ein Hammer-Duo!

Ein Beitrag geteilt von Alvaro Soler (@alvarosolermusic) am Mai 22, 2018 um 7:25 PDT

Tini & Álvaro: Zusammenarbeit mit …

Doch damit noch nicht genug, dennein weiter Mega-Star hat mit Álvaro und Tini an dem „La Cintura“-Remix gearbeitet, nämlich … Flo Rida! Der „My House“-Sänger ist schon seit Jahren richtig erfolgreich im Musikbusiness, doch ließ seit seinem letzten Album 2015 nicht mehr viel von sich hören. Umso cooler also, dass der Rapper nun mit Tini und Álvaro den „La Cintura“-Remix aufgenommen hat. Was für eine Kombi! Übrigens: Der gemeinsame Song von Tini, Álvaro und Flo Rida kommt schon am 26. Juli, also in zwei Tagen! Wir sind definitiv super gespannt, wie die neue Version so wird. Ob Flo Rida wohl auf Spanisch rappt? In Álvaros Insta-Story bekommt man jedenfalls schon Mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Zusammenarbeit der drei und der lässt uns erahnen: Dieser Remix wird ein wahrer Sommer-Hit!

Für coole Poster und Artikel deiner Lieblings-Stars, hol dir die aktuelle BRAVO!