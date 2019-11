TINI über Familien-Planung

Im September trafen wir Disney -Star TINI zum Interview in Berlin. Die "Violetta"-Darstellerin beantwortete dabei Fan-Fragen, die ihr der süßen Argentinierin vorher auf unserem Instagram-Account @bravomagazin stellen konntet. Und Martina Stoessel, wie der "Violetta"-Star mit vollem Namen heißt, will unbedingt bald Nachwuchs haben! Ob TINI und ihr neuer Freund etwa bald gemeinsam eine Familie gründen und Kinder bekommen? Wer weiß … Auf die Frage, ob TINI mal eine Familie gründen will, antwortete sie nämlich: "Ja klar! Schon von klein auf ist es mein absoluter Traum, Mutter zu sein. Ich will unbedingt Kinder haben!" Aww, wie süß!

TINI: Der "Violetta"-Star will Kinder

Martina Stoessel alias TINI, die übrigens bald auf Tour geht, begründet gleich ihren Kinderwunsch und sagt: "Vielleicht liegt es daran, dass ich eine sehr liebevolle Familie habe. Meine Eltern haben meinen Bruder Francisco und mich immer gut behandelt. Wir haben gemeinsam zu Mittag gegessen und viel Zeit miteinander verbracht. Dabei gab es immer feste Strukturen und feste Familienbilder. Das ist toll!" Auch heute ist TINI Stoessel schon ein bisschen die Mutti – jedenfalls für ihre Freundinnen … "In unserem Freundeskreis bin ich so bisschen die Mutti, die alle in den Arm nimmt", lacht sie. Und sie wird noch deutlicher: "Ich wurde geboren, um Mutter zu sein!"

"Violetta": Tini will Mutter werden

Krass! Auf die Frage von einem Instagram-Nutzer, was sie ihren Kindern später einmal beibringen will, weiß die "Violetta"-Darstellerin auch gleich eine Antwort. Sie verrät: "Mein Vater hat immer zu mir gesagt: 'Martina, das Wichtigste ist, mit einem ruhigen Gewissen schlafen zu gehen'. Damit meint er, dass man andere Menschen immer respektieren sollte, sie liebt und auch selbst an seinen Zielen arbeiten soll. Diesen Satz will ich auf jeden Fall auch an meine eigenen Kinder weitergeben!" Wie süß … Vielleicht gibt's ja bald kleine TINIs!

