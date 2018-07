Violetta-Star Tini: Sie wird Action-Star!

Tini by Martina Stoessel

Martina „Tini“ Stoessel ist ein wahres Multi-Talent: schauspielern, singen, tanzen. Ihre neue Film-Rolle ist aber trotzdem was ganz Neues für den Ex-Violetta-Star.

Tini als Violetta

Bereits seit 2007 ist Tini Schauspielerin, doch richtig bekannt wurde die 21-Jährige erst 2012 durch die Serie „Violetta“, in der sie die Hauptrolle spielte. Als Violetta Castillo wurde Tini zum absoluten Mega-Star! Allein auf Instagram folgen der Beauty 5,2 Millionen Abonnenten und die lieben ihre Tini über alles! Nach dem Serien-Ende 2015, ging die Argentinierin zwei Mal mit dem „Violetta“-Cast auf Tour durch Lateinamerika und Europa, 2016 veröffentlichte das Multitalent dann sogar sein erstes eigenes Album „Tini“.

Tini Stoessel: Ihr neuer Film!

Gute Nachrichten für alle Tini-Fans: Bald gibt es einen neuen Film der 21-Jährigen! Wie der „Violetta“-Star gerade auf Instagram ankündigte, ist ihr Co-Star kein Geringerer als Jackie Chan! Der Chinese mit dem super-sympathischen Lächeln ist eine wahre Action-Film-Ikone. Neben ihm zu spielen war für Tini eine große Ehre, auf Insta schrieb sie: „Ich hätte nie gedacht, dass ich nach China reisen würde, um mit diesem Typen einen Film zu machen ... es war eine der schönsten und besondersten Erfahrungen, die ich je hatte und für den Rest meines Lebens haben werde.“ Wow. Die 21-Jährige scheint echt begeistert von Jackie zu sein! Weiterhin lobte sie ihn und schrieb: „Alles, was du erreicht hast und immer erreichst, ist dank deiner harten Arbeit, deiner Disziplin und Anstrengung, aber mehr als alles andere, dank deines GROSSEN Herzens! Ich habe dich sehr lieb! Und ich bin so glücklich, Teil dieses Projekts gewesen zu sein.“ Na bei so viel positiven Vibes kann der Film ja eigentlich nur noch super werden!

Infos zum Action-Film von Tini

Der neue Film soll übrigens „The Diary“ heißen und wurde in Shanghai/China und Prag/Tschechien gedreht. Genauere Details über die Handlung sind aber leider noch nicht bekannt. Ob Tini wohl richtige Jackie-Chan-Stunts hinlegen wird? Oder vielleicht gegen irgendwelche Bösewichte kämpft? Wir sind auf jeden Fall super gespannt, wie sich der „Violetta“-Star so als Action-Heldin macht! Ein tolles Vorbild hat sie ja...

