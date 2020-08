“Sing On! Germany”: Alle Infos zur Karaoke-Show auf Netflix

Darum geht's bei "Sing On! Germany"

Singen, Tanzen und Fun – Nur das steht im Mittelpunkt der brandneuen Karaoke-Show "Sing On! Germany" auf Netflix. Für die passende Party-Stimmung sorgt Moderatorin Palina Rojinski zu Beginn mit ihrer "Palina Performance", in der sie und ihre Mittänzer/innen eine mega Tanzeinlage passend zum Motto abliefern. Richtig gehört! Jede der sieben Folgen hat ein eigenes Thema wie etwa "Rock-Party", "Film-Hits" oder "Girls-Night", das dann auch die Song-Auswahl für den Karaoke-Abend und die jeweils sechs Hobby-Sänger/innen festlegt.

Jede Folge von "Sing On! Germany" startet mit einer coolen Dance-Show von Moderatorin Palina Rojinski und hammer Tanz-Crews Netflix/ Felix Krueger

So werden die Teilnehmer der Karaoke-Show bewertet

Keine mehr oder weniger fiese Jury fällt wie in anderen Gesangswettbewerben ihr Urteil über das Talent der Kandidaten/innen. Und auch das Aussehen oder die Bühnen-Performance haben keinen Einfluss. Hier zählt nur die Stimme und die getroffenen Töne, die mittels des extra für "Sing On! Germany" entwickelten "Vocal Analyser" schon während des Singens ausgewertet werden. In fünf Runden fällt immer der/die schwächste Sänger/in raus, bis am Ende nur noch eine/r als Karaoke-King oder -Queen übrig bleibt.

Die Gewinner erwartet bei "Sing On! Germany" bis zu 30.000 Euro

Während zu Anfang alle Talents gemeinsam durch getroffene Töne Geld erspielen, wird das Battle mit jeder Runde größer. Denn der gesamte, ersungene Betrag geht nur an den/die Gewinnerin. Maximal können das 30.000 Euro sein. Doch auch die anderen "Sing On! Germany"-Teilnehmer/innen müssen nicht unbedingt mit leeren Händen nachhause gehen, denn treffen sie die versteckten Goldenen Töne gibt's Cash. Und auch Palina Rojinski kann sich immer eine/n Lieblingskandidaten/in aussuchen, den sie nochmal extra beschenkt.

Palina Rojinski: Deshalb müssen alle "Sing On! Germany" schauen

"Ich bin selbst riesen Karaoke-Fan und schleppe auch immer alle meine Freunde mit. Bisher fand es auch jeder richtig cool und hatte einen mega Abend, obwohl sie davor vielleicht gar nicht so Bock drauf hatten", verrät Palina im Interview. Und das Gleiche gilt laut der Moderatorin auch für "Sing On! Germany", weshalb ihr die Netflix-Serie nicht verpassen dürft: "Die Show ist unglaublich mitreißend, man kriegt schlagartig gute Laune, fängt an mitzusingen egal ob man ́s kann oder nicht und man versteht endlich mal die Texte, weil die unten eingeblendet werden.”

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!