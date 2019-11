Shawn Mendes kann einfach alles

Dass Shawn Mendes talentiert ist, ist kein Geheimnis. Immer wieder begeistert er seine Fans mit seiner tollen Musik und auch als Model ist er sehr gefragt! Doch können wir uns den Hottie auch als Schauspieler vorstellen? Vielleicht wird dieser Gedankeschneller Realität, als gedacht und Shawn Mendes feiert bald seine Filmdebüt. Für die Rolle des Prinz Erik war eigentlich Harry Styles angedacht. Dieser sagte nun die Rolle jedoch ab. Die Community von Shawn Mendes puscht die Idee, dass Shawn den Erik spielen soll, richtig krass! Auf Twitter häufen sich die Kommentare wie „Disney sollte sich wirklich überlegen, Shawn Mendes ins Boot zu holen für den Film. Er hat nicht nur das Talent für die Rolle, sondern sieht auch phantastisch aus!“, ist nur einer der Kommentare seiner Fan-Base. Momentan ist der "In My Blood"-Sänger in Australien unterwegs und postete schon einige hotte Strand-Pics. Da kann man sich ihn in "Arielle" doch gleich noch viel besser vorstellen, oder?😅🦀

Freut sich Camila Cabello, wenn Shawn Mendes ein Teil von Disney werden würde?

Was denkt wohl Camila Cabello über die mögliche Chance, dass ihr Boyfriend Shawn Mendes vielleicht bald in einem Disney-Remake zu sehen ist? Immerhin wissen wir ja alle, dass sich Arielle die Meerjungfrau und Prinz Erik im Film ineinander verlieben. Und auch Camila und Shawn haben sich damals bei der Arbeit kennengelernt. Hätte sie da Angst, dass sich ihr BF dann eventuell in seine Film-Kollegin verlieben könnte? Immerhin daten sich Shawn Mendes und Camila Cabello erst seit einem besonderen Tag, nämlich seit dem 4. Juli (Unabhängigkeits-Tag in den USA). Ihre Liebe ist also noch ganz frisch. Aber genau das ist auch das Schöne daran. Die beiden Lovebirds haben doch schließlich eh nur Augen für einander. Und wie toll wäre es, wenn der Megastar wirklich in der Disney-Neuverfilmung von "Arielle, die Meerjungfrau" mitspielen würde? Optisch passt er ja zu 100 % in den Film 😜

