Shawn Mendes: Camila Cabello verrät dramatischen Trennungsgrund

Camila Cabello und Shawn Mendes verarbeiten Trennung in Songs

Wuhuu, morgen (31. März) bekommen wir endlich mit "When You’re Gone" wieder einen neuen Shawn-Mendes-Song! In dem Track geht es – natürlich – über seine Trennung von Camila Cabello. Allgemein verarbeitet der Sänger seinen Trennungsfrust in den neuen Songs, an denen er gerade arbeitet. Damit ist er aber nicht der Einzige, denn auch Camila Cabello veröffentlicht nächste Woche (08. April) ihr neues Album "Familia" und von einigen Tracks weiß man jetzt schon, dass sie von dem Beziehungs-Aus handeln.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Diese Star-Paare haben sich 2021 getrennt

Shawn Mendes: Intime Bilder mit Camila Cabello Doppelgängerin

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Einen Vorgeschmack hat sie uns schon mit "BAM BAM" gegeben. In dem gemeinsamen Song mit Ed Sheeran hat die Sängerin etwas über ihre Trennung von Shawn Mendes ausgepackt. Eine Woche vor Release des Albums teast sie ihre Fans nun mit kleinen Snippets von Songs auf der Platte. Einer davon scheint eine ganz besondere Message zu haben: Man kann sich selbst und die, die man liebt, verletzen, indem man alle ausschließt und es damit nur "schlimmer macht".

Shawn Mendes und Camila Cabello: War das der wahre Trennungsgrund?

Fans lieben die Art und Weise, wie der Song die psychische Gesundheit thematisiert und vor allem mit Lyrics wie "It‘s not stupid, it’s not drama, it’s just trauma turned to armor" (dt. "Es ist nicht dumm, es ist kein Drama, es ist nur ein Trauma, das in eine Rüstung verwandelt wurde") konnten sich viele gleich identifizieren. Camila Cabello will mit dem Song zeigen, dass es in Ordnung ist, sich auf jemanden zu stützen und sich nicht immer nur auf sich selbst zu verlassen.

Für sie war dieser Jemand in den letzten zwei Jahren bis zu ihrer Trennung Shawn Mendes, wie sie in Interviews manchmal schon erzählt hat. Doch dieses Gefühl schien nicht auf Gegenseitigkeit zu beruhen, denn in dem Song singt sie auch: "Hate it when you shut me out, acting like it’s your s*** to figure out" (dt. "Ich hasse es, wenn du mich ausschließt und so tust, als wäre es deine Sache, das herauszufinden"). Hat Shawn Mendes sich ihr gegenüber etwa nicht so geöffnet und hat versucht, alles mit sich selbst auszumachen? Wie die Message des Songs zeigt, könnte er sie dadurch sehr verletzt haben…

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->