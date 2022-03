Shawn Mendes Trennungs-Frust: „All diese Sch**ße!“

Shawn Mendes: Neuer Song handelt von Trennung

Shawn Mendes und Camila Cabello haben nach ihrer Trennung einen Weg gefunden, wie sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen und sie verarbeiten können: Musik. Den Anfang machte Shawn Mendes im Dezember mit "It’ll Be Okay". Anfang März veröffentlichte Camila Cabello mit "BAM BAM" ebenfalls einen ziemlich aussagekräftigen Break-Up-Song und packte in Interviews weitere Details zur Trennung von Shawn Mendes aus.

Am Samstag (19. März) performte der Sänger bei einem Auftritt in Austin, Texas einen bisher unveröffentlichten Song: "When You’re Gone". In dem Song klagt Shawn Mendes über das Ende einer Beziehung: "It’s hard for me to let go of you, so I’m just trying to hold on" (dt. "Es fällt mir schwer, dich loszulassen, deswegen versuche ich, an dir festzuhalten") und "I didn’t know that loving you was the happiest I’ve ever been" (dt. "Ich wusste nicht, dass dich zu lieben das größte Glück war, das ich je hatte"), sind nur Ausschnitte der Lyrics, die darauf hinweisen, dass der Sänger starke Probleme hat(te) über das Beziehungs-Aus hinwegzukommen. Das zeigt auch ein neues Video auf seinem Instagram-Profil.

Shawn Mendes frustriert nach Trennung

Shawn Mendes arbeitet an neuer Musik und nach seiner Trennung von Camila Cabello, spielt dieses Thema natürlich eine große Rolle in seinen Songs. Während er über seine neuen Tracks spricht, reflektiert er sein Leben nach dem Beziehungs-Aus: "Wenn man sich von jemandem trennt, merkt man gar nicht all diese Sch**ße, die danach kommt. Das ist wie: 'Wen rufe ich an, wenn ich eine Panikattacke habe? Wen rufe ich an, wenn ich am Rande des Abgrunds stehe?' Und ich denke, das ist die Realität, dass ich jetzt auf mich allein gestellt bin. Endlich bin ich allein und ich hasse das." Immerhin kann er seine Gefühle mit seiner Musik ausdrücken und rauslassen, denn das hilft ihm bestimmt dabei, diese schwierige Zeit zu überwinden und das Leben dann wieder aus vollen Zügen genießen zu können!

