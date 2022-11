Serien-Freunde, die sich hassen: Terri Hatcher und alle „Desperate Housewives“

„Desperate Housewives“ gehört wohl zu den beliebtesten Kult-Serien aus den 2000er Jahren. Kein Wunder, denn die fiesen Intrigen und Lügen in der idyllischen Vorstadt hielten acht Staffeln lang Millionen Fans in Atmen. Doch auch hinter den Kulissen ging es ganz schön fies zu. Alles in allem soll vor allem Terri Hatcher (Susan) Zoff mit nahezu allen Serien Kolleg*innen gehabt haben.

Das größte Trasch Thema: Im Rahmen eines Fotoshootings für die US Zeitschrift Vanity Fair kam 2005 alles ans Licht. So soll ein Serien-Mitarbeiter der Foto-Crew vorab gesagt haben: „Lasst Tori nicht als erstes ihr Outfit aussuchen“ – da sie sich immer die schönsten Looks aussuchen würde. Nachdem Tori aber die erste beim Shooting war, kam es genau dazu.

Dann brauch das Chaos aus: So soll Eva Longoria (Gabbie) wütende SMS geschrieben haben und Marica Cross (die mittlerweile eingetroffen war und Hatchers Outfit sah) fauchte wütend die Set-Mitarbeiter*innen an. Anschließend soll ein Streit darüber ausgebrochen sein, welche Frau in der Mitte stehen darf.

In Zusammenhang mit einem anderen Gerichtsprozess rund um Felicity Huffman (Lynette) kamen weitere Details ans Licht.

So soll Longoria am Set gemobbt worden sein – von einer bestimmten Person. Diese Person habe auch nicht mehr mit den anderen Cast-Mitgliedern geredet und generell eine schlimme Stimmung am Set verbreitet. Auch wenn kein Name genannt wird, denken viele, es sei von Hatcher die Rede.