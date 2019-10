Felicity Huffman: Deshalb muss sie in den Knast

Felicity Huffman ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen in Hollywood. In der Serie „Desperate Housewives“ machte sich die 56-jährige Serien-Darstellerin einen Namen. Ganze neun Jahre lang war sie und die anderen "Desperate Housewives"-Darstellerinnen auf den Bildschirmen zu sehen. So sehen die "Desperate Housewives"-Schauspielerinnen übrigens heute aus! Nach dieser Zeit wurde es relativ ruhig um Felicity Huffman. Privat beging die Schauspielerin allerdings ein Verbrechen, das ihr dieses Jahr ganz schön Ärger eingebracht hat. Dafür sitzt der Star jetzt sogar im Knast!

Bestechungs-Skandal: "Desperate Housewives"-Star im Gefängnis

Damit die Tochter von Felicity Huffman an einer Elite-Universität zugelassen wird, beging die Mutter eine Straftat: Sie bezahlte ein Bestechungsgeld von 15.000 US-Dollar an die "UCLA" (University of California in Los Angeles). Das Schmiergeld diente dazu, dass die falschen Antworten ihrer Tochter im Uni-Aufnahmetest ausgebessert wurden. Somit sollte ihre Zulassung sicher sein! Doch der Skandal flog auf … Und auch eine von Felicity Huffmans Hollywood-Kollegin begann eine ähnliche Straftat! Der „Full House“-Star Lori Loughlin hat die selbe Elite-Universität bestochen, um ihrer Tochter einen Studienplatz zu sichern.

College-Skandal: Felicity Huffman im Knast

Ihr Ehemann und ihre Tochter haben Felicity Huffman bereits im Gefängnis besucht. Aktuell wohnt sie dort in einer kleinen Einzelzelle und meidet den Kontakt zu den anderen Insassen. „Die Insassen haben das Gefühl, dass Huffman wegen ihres Ruhmes und ihres Vermögens eine leichte Strafe erhalten habe“, so ein Insider. Doch lange muss Felicity Huffman nicht im Gefängnis bleiben. Insgesamt dauert ihre Haft nur 14 Tage. Neben ihrem Knast-Aufenthalt muss die ehemalige „Desperate Housewives“-Schauspielerin eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 US-Dollar bezahlen, sowie 250 Sozialstunden leisten. Fakt ist: Laut Felicity ist das Gefängnis für sie die „lebendig gewordene Hölle“ und sie kann ihre Entlassung am 29. Oktober kaum abwarten.

