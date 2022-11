Desperate Housewives: Teri Hatcher will Sex!

Der sexy TV-Star hatte seit zwei Jahren kein Date mehr!

Es ist doch beruhigend zu wissen, dass auch Promis ganz normale Probleme haben. "Desperate Housewives"-Star Teri Hatcher findet beispielsweise einfach keinen Mann!

Sie verriet der Zeitschrift "Daily Mirror", dass sie keine Verabredung hatte, seit sie sich vor zwei Jahren von ihrem Mann Jon Tenney getrennt hat.

Wie in ihrer Rolle als Susan in der Kultserie kümmerte sie sich lieber um die Erziehung ihrer Tochter Emerson - aber jetzt würde sie doch mal gerne wieder einen Mann kennenlernen: "Ich glaube, ich bin zu alt, um einfach nur Sex zu haben. Ich meine, ich will schon Sex haben, aber mit jemandem, der mich wirklich liebt."

Aber ganz offensichtlich ist das auch für die Schönen und Berühmten der Welt nicht so einfach. "Ich glaube, das muss das Problem jeder Single-Frau sein - wo kann man Männer kennenlernen?" fragt sich Teri.

"Die Männer treten mir nicht gerade die Türe ein", beklagt sich die Schauspielerin. Eine Bar oder ein Fitness-Studio will Teri auch ungern zum flirten aufsuchen. Wie sieht's mit Kollegen aus? "Ich will nicht mit Schauspielern ausgehen, weil das eine schlechte Mischung ist, was kann ich also noch machen? Alle meine Freunde sind verheiratet, also lerne ich niemanden kennen", so Teri. Aber nach diesem Geständnis werden sich doch sicher ein paar Kandidaten melden . . .

