Serien-Freunde, die sich hassen: Alyson Hannigan und Sarah Michelle Gellar

Sieben Staffeln lang war „Buffy im Bann der Dämonen“ super erfolgreich! Gemeinsam schlugen Vampir Jägerin Buffy (Sarah Michelle Gellar) und ihre kluge und cute beste Freundin Willow (Alyson Hannigan) so einigen Monstern den Kopf ab – und retteten ihre Heimat Sunnydale und die Welt! Doch wenn die Kameras aus waren, war es weder heroisch noch freundschaftlich am Set!

Dabei sollen sich die beiden Frauen anfangs eigentlich gut verstanden haben. Aber als Gellar in einem Interview 2003 die Bombe platzen ließ, dass sie die Serie verlassen wird – was das Ende für „Buffy“ bedeutete – waren Hannigan und die anderen Stars der Serie doch sehr überrascht. Denn niemand wusste von Gellars Ausstieg und dem Ende der Serie!

So besiegelte Gellar im Alleingang das Aus für die Hitserie, was Hannigan ganz schon vor den Kopf gestoßen hat. In einem Interview beantwortete sie auf die Frage, welcher der Schauspieler*innen am anstrengendsten am Set gewesen war, ohne zu zögern mit „Sarah!“.