Serien-Freunde, die sich hassen: Stana Katic und Nathan Fillion

Die Serie “Castle” gehört für Fans des humorvollen, aber spannenden Crime-Genres wohl zu den beliebtesten Shows! Leider nicht mehr – denn nach acht Staffeln wurde die Serie 2016 eingestellt. Und das lag nicht an fehlendem Erfolg, sondern am Streit hinter den Kulissen zwischen den beiden Stars der Serie Stana Katic (Detective Kate Beckett) und Nathan Fillion (Richard Castle). Dabei war es genau die wunderbare Chemie der beiden vor der Kamera, die Fans so liebten!

Immerhin planten die beiden Figuren in der sechsten Staffel ihre Hochzeit. Die coole Polizistin und der smarte und mega sympathische Autor – endlich ein Paar, verliebt und bald verheiratet. Was als Freundschaft begann, sollte in einem Happy End enden. So süß!

Doch hinter den Kulissen war es frostig! Dabei soll Quellen zufolge Fillion der Fiesling am Set gewesen sein. Er soll Katic jahrelang abfällig behandelt haben – und sie mehrmals zum Weinen gebracht haben. Auch von Paar-Therapien ist die Rede: Beide „Caslte“ Stars sollen psychologisch betreut worden sein, um ihren Umgang miteinander zu verbessern. Trotzdem haben die beiden hinter den Kulissen aber angeblich fast kein Wort miteinander gewechselt. Geschweige denn ein freundliches. Anzumerken ist: Tatsächlich gibt es keine verlässliche Quelle, die öffentlich darüber spricht.

Fakt ist aber: Katic wurde zum Ende der 8. Staffel „Castle“ gekündigt, angeblich wegen Gehaltsfragen, die nicht geklärt werden konnten. Danach wurde die Show komplett abgesetzt. „Ich verstehe die Gründe immer noch nicht“, so Katic danach, „Das hat richtig weh getan!“