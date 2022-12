Selena Gomez: Verlorene Rolle in "The Big Bang Theory"

In einem neuen Buch zur Serie "The Big Bang Theory - Der definitive Insiderbericht zur kultigen TV-Serie" gibt Jessica Radloff einige Geheimnisse und bisher unbekannte Details preis – mittendrin: Selenas geplanter Auftritt in der Serie. Bevor feststand, dass die Eltern von Amy noch zusammen waren, hatten die Autor*innen der Serie den Plan, dass sich Amy über ihre schreckliche Stiefschwester beschwert. Sie wollten, dass diese von Selena Gomez gespielt wird und so schön und toll ist, dass alle sie einfach nur lieben können. Doch daraus wurde dann leider nichts, denn Selenas Terminkalender war bereits so voll, dass sie keine Zeit mehr für die Dreharbeiten hatte. Schade… 😕