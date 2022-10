The Big Bang Theory: So reagierte Sheldon-Star auf Liebe hinter den Kulissen

Kaley Cuoco und Johnny Galecki: Sie verheimlichten ihre Beziehung

Einen Großteil des Handlungsstranges in "The Big Bang Theory" nahm die On-And-Off-Beziehung von Penny (Kaley Cuoco) und Leonard (Johnny Galecki) ein und ließ Fans der Serie mitfiebern. Letztendlich gab es zum Glück ein Happy End: Die beiden waren verheiratet und erwarteten ein Baby. 🤗 Doch die Romanze wurde auch abseits des Bildschirms Realität…

Zwei Jahre waren Kaley und Johnny relativ zu Beginn der Serie ein Paar. Nach der Trennung gab es aber zum Glück kein böses Blut und die beiden blieben befreundet. Lange versteckten sie ihre Beziehung – der Öffentlichkeit verrieten sie es erst, nachdem sie sich schon wieder getrennt hatten und auch ihren Co-Stars überbrachten sie die News erst nach einiger Zeit. An eine ganz bestimmte Reaktion auf die News erinnern sie sich heute noch genau: Sheldon-Darsteller Jim Parsons.

"The Big Bang Theory": Jim Parsons Reaktion auf die News

In dem neuen Buch "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series" erzählt Kaley: "Wir haben Jim über den Lautsprecher angerufen und Johnny sagte: 'Ich bin in Kaley verliebt' oder ‚Ich möchte mit Kaley zusammen sein‘ und Jim sagte: 'Ah! Weiß sie es?!' Ich fing an zu lachen und rief: 'Ja, ich weiß es! Ich bin hier!' Jim dachte, Johnny würde ihm sagen, dass er mich mag und mir das sagen wollte. Es war die süßeste Reaktion!" Ein bisschen Ähnlichkeit hat diese Reaktion mit seinem Charakter in der Serie schon, denn Sheldon hat oft nicht mitbekommen, was um ihn herum geschah. Dass Kaley und Johnny schon seit einiger Zeit zusammen waren, hat er der Reaktion nach zu urteilen, auch nicht erfasst. 😃

