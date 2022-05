Kaley Cuoco: Neuer Freund, aber nie wieder Hochzeit

Kaley Cuoco: Kein Bock auf Ehe

Zweimal war Kaley Cuoco bisher verheiratet. 2013 heiratete sie den Tennisspieler Ryan Sweeting. Drei Jahre später dann die Trennung. Auch ihre zweite Ehe mit Profi-Pferdesportler Karl Cook hielt nur drei Jahre an. Findet sie vielleicht beim dritten Mal die Liebe ihres Lebens? Schließlich sind alle guten Dinge drei.

Das Konzept der Ehe hat der "The Big Bang Theory"-Star für sich schon abgeschrieben: "Ich werde nie wieder heiraten. Auf keinen Fall. Das kann man buchstäblich so aufs Cover schreiben", verkündete Kaley Cuoco letzten Monat erst in einem Interview. Doch ihre Meinung könnte sie schon bald wieder ändern…

Kaley Cuoco: Wieder glücklich vergeben

Auf Instagram teilte sie gestern einen Post, in dem sie sich mit ihrem neuen Freund zeigt und ihre Beziehung auf diesem Wege offiziell macht. Ihre neue Liebe: Schauspieler Tom Pelphrey. In dem Post sieht man die beiden unter anderem beim Kuscheln in süßen Polaroid-Bildern oder Kaley Cuoco bekommt ein Küsschen auf die Wange von ihrem Liebsten. Und wer weiß? Vielleicht überlegt sie sich nach längerer Zeit in der Beziehung, doch nochmal zu heiraten. Man soll ja niemals nie sagen… Wir wünschen den beiden auf jeden Fall alles Gute!

