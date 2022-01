"The Big Bang Theory": Die schönsten Liebes-Momente

Von allen Beziehungen in "The Big Bang Theory" machen Sheldon und Amy die wahrscheinlich größte Entwicklung. Erst eher kalt und funktionell wird die Beziehung der beiden mit der Zeit zu einer Romanze, die von gegenseitiger Bewunderung und Respekt geprägt ist. Der wohl bedeutendste Moment ist wohl, als die beiden sich zum ersten Mal "Ich liebe dich" sagen. Dieser Augenblick findet sich in der Folge "Es muss Liebe sein" (8. Staffel), als Amy nach Sheldon schaut, nachdem der eine Panikattacke hatte. Sheldon erklärt ihr, dass er sich von den Erwartungen an den Abschlussball unter Druck gesetzt gefühlt hat. Amy versichert ihm daraufhin, dass sie nur Zeit mit ihm verbringen und tanzen will. Als Amy dann anspricht, dass sie ihm etwas sagen möchte, antwortet Sheldon nur "Ich liebe dich auch". Auf jeden Fall ein sehr berührender Moment.