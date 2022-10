"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco wird Mama

Großes Babyglück!

Richtig gelesen. "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco ist schwanger und wird das erste Mal Mama! Kaley Cuoco war über die Jahre schon mit einigen Männern in einer festen Partnerschaft, aber erst jetzt erwartet sie ein Baby. Auch für ihren Ehemann Tom Pelphrey ist es das erste Kind. Die frohe Botschaft hat die Schauspielerin am vergangenen Dienstag via Instagram mit ihrer Community geteilt.

Sie postete supersüße Schnappschüsse, darunter ein Polaroid-Bild mit ihrem Babybauch, eine Gender-Reveal-Torte, Bilder mit Babykleidung und einige Schwangerschaftstests. Apropos Babygeschlecht: Kaley Cuoco undTom Pelphrey bekommen ein kleines Mädchen!

Nur Freude und Liebe

Kaley schrieb unter die Bilder: "Baby Girl Pelphrey kommt 2023💕 mehr als gesegnet und überglücklich... Ich 💓 dich @tommypelphrey!!!" Wie süüüß! Und auch ihre Fanbase, Freund*innen und Familie freuen sich so sehr für die beiden. "Herzlichen Glückwunsch meine Liebe. Dieses Liebesbaby wird so gesegnet sein, dich als Mama zu haben! Du wirst fantastisch sein" oder "Ich freue mich so für dich!! So schöne Nachrichten 💘💘💘" liest man in den Kommentaren. Auch wir wünschen den beiden nur das Beste!

