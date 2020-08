Insekten in Schokolade?

Dieses Gerücht hat jeder schon mal gehört: Menschen sollen im Jahr bis zu acht Spinnen essen, während sie schlafen. Das ist totaler Mist, erklärt nun Spinnenexperte Rod Crawford vom Burke Museum in Seattle. "Damit eine schlafende Person überhaupt eine Spinne einatmet, sind so viele höchst unwahrscheinliche Umstände nötig. Deshalb können wir diese Möglichkeit ausschließen." Wir Menschen bewegen uns viel zu sehr. Und das schreckt die kleinen Krabbeltiere ab.Wir würden gerne aufatmen können - doch leider wird es ekliger! Denn wir essen zwar keine Spinnen im Schlaf - allerdings tun wir es, wenn wir wach sind. Das hat die U.S. Food and Drug Administration herausgefunden. Demnach stecken in 100 Gramm Schokolade rund 60 verschiedene Bruchstücke von Spinnen und anderen Insekten. In 100 Gramm Erdnussbutter finden sich knapp 30 Bruchstücke.

Insekten in Lebensmitteln – keine Seltenheit

In fast allen Nahrungsmitteln findest du sie - und das ist normal! Denn es ist unmöglich, die Mini-Bruchstücke herauszufiltern. Außerdem ist es keine Gefährdung für die Menschen. Im Gegenteil, Insekten haben einen großen Proteinanteil. Es klingt im ersten Moment natürlich eklig. Aber vielleicht sollten wir uns ein Vorbild an den Menschen aus Asien, Australien oder Afrika nehmen - die haben Insekten nämlich schon lange in ihre normale Nahrung mit aufgenommen...