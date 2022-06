Sängerin Halsey Schock: So krank ist sie

„Offensichtlich hat sich mein Gesundheitszustand seit meiner Schwangerschaft und Geburt stark verändert, und ich fing an, wirklich, wirklich, wirklich krank zu werden.“, erklärte Halsey in ihrer Insta-Story. Das hört sich wirklich gar nicht gut an …

Halsey diagnostiziert mit verschiedenen Krankheiten

Seit dem die Musikerin im Juli 2021 ihr erstes Kind für die Welt gebracht hat, verzeichnete Halsey einige gesundheitliche Probleme. Sie entwickelte verschiedene Allergien wie zum Beispiel gegen eine Vielzahl von Speisen und Getränken, darunter Kaffee, Garnelen, Blaubeeren und Cashewnüsse. Dem Star ging es aber immer schlechter und sie konsultierte einige Fachärzte. Dann der Schock: Halsey wurde mit einigen unheilbaren Krankheiten diagnostiziert. „Ich wurde ein paar Mal wegen Anaphylaxie ins Krankenhaus eingeliefert und hatte noch andere Dinge zu erledigen. Nachdem ich hunderttausend Ärzte aufgesucht hatte, wurde bei mir im Grunde das Ehlers-Danlos-Syndrom, Sjögren-Syndrom, Mastzellaktivierungssyndrom, PoTS [posturales Tachykardie-Syndrom] diagnostiziert", so die "Without Me"-Sängerin. Doch was heißt das nun? ⤵️

Was auf Halsey zukommt

Das Ehlers-Danlos-Syndrom ist eine Erbkrankheit, die das Bindegewebe betrifft, normalerweise die Haut, Gelenke und Blutgefäßwände. Das Sjögren-Syndrom ist eine unheilbare Autoimmunerkrankung, die vor allem die Tränen und Speicheldrüsen betrifft. Leitsymptome sind trockene Augen und Mundtrockenheit. Es können sich aber auch allgemeine Symptome wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Abgeschlagenheit, Depression und Gelenkentzündungen zeigen. Das Mastzellaktivierungssyndrom ist eine immunologische Erkrankung. Dies führte bei Halsey zu einer Anaphylaxie. Atembeschwerden, schwacher oder beschleunigter Puls, Übelkeit, Erbrechen, juckende Ausschläge sind nur einige der möglichen Symptome. Die junge Mutter und Musikerin hat also mit ordentlichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Hasley ist aber eine Kämpferin und macht ihren Fans Mut: „Ich möchte nicht, dass sich jemand Sorgen macht. Ich habe einen Behandlungsplan und ich bin trotz allem zuversichtlich." Wir wünschen Halsey ganz viel Kraft in dieser Zeit! 🍀 💜

